Facebook це не сподобається: «Соціальна мережа 2» офіційно в роботі, сценарій пишуть за розслідуванням WSJ

Кадр з фільму «Соціальна мережа»

Тепер офіційно: оскароносна «Соціальна мережа» отримає сиквел за режисурою і сценарієм Аарона Соркіна. І якщо перша частина розповідала про заснування імперії Марка Цукерберга, то її продовження підніме більш серйозні теми, засновуючись на серії розслідувань The Wall Street Journal, зібраних у книгу «Файли Facebook».

Вибухова серія статей, що базується на тисячах сторінок внутрішніх документів, оприлюднених колишньою менеджеркою продукту Facebook Френсіс Хауген, вийшла у жовтні 2021 року, викриваючи роботу найбільшої у світі соціальної мережі та численну шкоду, яку вона завдає — серед іншого, вплив Facebook на суспільство та фатальний штурм Капітолію 6 січня 2020 року. Власне, останнє і стало головним джерелом натхнення для Соркіна, який взяв на себе у сиквелі роль режисера та сценариста.

«У Facebook має бути постійна напруга між зростанням і чесністю. Її немає. Є лише зростання», — говорив Соркін торік. «Якби Марк Цукерберг прокинувся завтра вранці і зрозумів, що за $120 млрд не можна купити нічого такого, чого не можна купити за $119 млрд, то він би сказав: “То як щодо того, щоб я заробляв трохи менше грошей? Я покращу чесність і зменшу зростання”. Так, ви можете це зробити, замінивши одиницю на нуль».

Соркін початково відомий як сценарист, який пише найкращі діалоги (відзначені самим Квентіном Тарантіно), також зняв такі повнометражні фільми, як «Гра Моллі», «Суд над Чиказькою сімкою» та «Бути Рікардо».

Нагадаємо, що оригінальна «Соціальна мережа», що засновувалась на романі Бена Мезріча «Мільярдери мимоволі» і була зрежисована Девідом Фінчером, отримала величезний успіх у глядачів та критиків, зібрала $226 млн у світовому прокаті і була номінована на 8 премій «Оскар», включно з головною (зрештою забравши 3, включно з нагородою для Соркіна за найкращий адаптований сценарій).

Дата старту виробництва ще не встановлена, початково після укладання угоди Соркін зосередиться на підборі акторського складу. У першому фільмі, нагадаємо, Марка Цукерберга зіграв Джессі Айзенберг (і отримав за це свій перший «Оскар»), тоді як роль співзасновника Facebook Едуардо Саверіна взяв на себе Ендрю Гарфілд.