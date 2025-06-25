«Кожен з епізодів переглядав тричі»: Квентін Тарантіно обожнює цей серіал з «гнилими» 48% Rotten Tomatoes

Квентін Тарантіно / Depositphotos

Квентіна Тарантіно вважають чи не найвидатнішим автором діалогів в Голлівуді, однак є сценарист, на якого рівняється сам маестро — Аарон Соркін, який створив серіал, що увійшов до переліку улюблених у режисера «Кримінального чтива».

Можливо, ви здивуєтесь, але мова йде про «Новини» / The Newsroom — американський телесеріал, який оповідав про роботу вигаданого телеканалу Atlantis Cable News (ACN) і транслювався з 2012 по 2014 рік на HBO. На той час Тарантіно не просто насолоджувався проєктом, а дивився його релігійно — прокручуючи згодом кожен новий епізод тричі, в основному, щоб «ще раз прослухати діалоги», написані Аароном.

В інтерв’ю Vulture у 2015 році (через Screen Rant) Тарантіно назвав Аарона «найкращим автором діалогів» в Голлівуді, попри те, що сам цілком заслуговує на це звання. З моменту виходу трилеру про пограбування «Скажені пси», який присвячує стільки ж часу буденним людським взаємодіям, скільки й перестрілкам та бійкам, Тарантіно зарекомендував себе самобутніми і своєрідними діалогами. На початку кар’єри його також залучали як редактора сценаріїв для відшліфування діалогів у таких фільмах, як «Багряний приплив», «Після опівночі» та сумнозвісного «Ця кошмарна Пет».

Що цікаво, критики мають кардинально іншу думку щодо «Новин» (до прикладу, на Rotten Tomatoes у першого сезону всього 48% рейтингу, з рештою ситуація трохи краща), але у режисера є на це власна відповідь:

«Хто, чорт забирай, читає телевізійні огляди? Ісусе», — заявив Тарантіно в тому ж таки інтерв’ю Vulture. «Чому дивно, що мені подобається найкращий автор діалогів у галузі?».

Загалом вподобання режисера часто відрізняються від думки загалу: він, до прикладу, вважає нудним перший сезон хітового «Справжнього детектива» і «Дюну» Дені Вільньова, водночас розхвалюючи «Джокер 2», який провалився як в касі, так і за оцінками.

Раніше Тарантіно назвав найкращий бойовик 2025 року і фільм, який вважає одним із найкращих режисерських дебютів в історії.