Fallout Yesterday: фанати відроджують втрачену Fallout 3 від Black Isle

Амбітний проєкт шанувальників серії Fallout набирає обертів. Модифікація під назвою «Fallout Yesterday» відтворює концепцію оригінальної Fallout 3, яку так і не випустила студія Black Isle. Нещодавно розробники оприлюднили масштабне оновлення 0.6 та розмістили мод на платформі Nexus Mods.

Ентузіасти працюють над втіленням ідей скасованої гри Van Buren — кодової назви Fallout 3 від Black Isle. Хоча частину задумів пізніше використали у Fallout: New Vegas, багато фанатів досі мріють побачити первісний концепт. «Fallout Yesterday» намагається відтворити саме ізометричний підхід, використовуючи рушій Fallout 2.

Heya mutants,

we’ve added Fallout Yesterday v0.6 to Nexus Mods.

If you are using the website, you can find us under Fallout 2’s Total Conversion category or directly here: https://t.co/t2zCmm6Q50 pic.twitter.com/jsDtqGL5nT

— Fallout: Yesterday (@fallout_y) July 9, 2024