Fallout Yesterday: фанати відроджують втрачену Fallout 3 від Black Isle

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Амбітний проєкт шанувальників серії Fallout набирає обертів. Модифікація під назвою «Fallout Yesterday» відтворює концепцію оригінальної Fallout 3, яку так і не випустила студія Black Isle. Нещодавно розробники оприлюднили масштабне оновлення 0.6 та розмістили мод на платформі Nexus Mods.

Ентузіасти працюють над втіленням ідей скасованої гри Van Buren — кодової назви Fallout 3 від Black Isle. Хоча частину задумів пізніше використали у Fallout: New Vegas, багато фанатів досі мріють побачити первісний концепт. «Fallout Yesterday» намагається відтворити саме ізометричний підхід, використовуючи рушій Fallout 2.

Heya mutants, we’ve added Fallout Yesterday v0.6 to Nexus Mods. If you are using the website, you can find us under Fallout 2’s Total Conversion category or directly here: https://t.co/t2zCmm6Q50 pic.twitter.com/jsDtqGL5nT — Fallout: Yesterday (@fallout_y) July 9, 2024

Нова версія моду додає понад 30 завдань у знайомих локаціях, як-от дамба Гувера та бункер Мексона. Розробники впровадили сотні нових видів зброї, рис характеру та здібностей персонажів. Вони також розширили основну сюжетну лінію та додали систему мандрівних караванів, що пожвавлює ігровий світ.

Творці «Fallout Yesterday» зробили важливий крок, опублікувавши вихідний код на GitLab. Це дає змогу всім охочим долучитися до розробки та вдосконалення проєкту. Наразі гру можна пройти, обравши певний тип персонажа з акцентом на науку (Science) та ремонт (Repairs).

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Попри те, що багато ідей Van Buren втілили у Fallout: New Vegas, шанувальники серії все ще цікавляться оригінальною концепцією. «Fallout Yesterday» намагається якнайточніше відтворити задум Black Isle, зберігаючи атмосферу та механіки класичних частин серії.

Джерело: PCgamer, Nexusmods

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