Раптово: у титрах Death Stranding 2 побачили згадку про Nintendo

Death Stranding 2: On the Beach / Kojima Productions

У фінальних титрах Death Stranding 2: On the Beach користувачі неочікувано помітили подяку співробітникам Nintendo. Як для PS5‑ексклюзиву досить незвичне рішення.

Якщо бути точнішими, то йдеться про 14 співробітників Nintendo Pictures — студії, що належить самій Nintendo. Виявляється вони співпрацювали з Sony Interactive Entertainment, безпосередньою Хідео Кодзімою та його Kojima Productions.

Виходить Nintendo Pictures допомагала творцям із захопленням руху та анімаціями, оскільки саме на ньому вони спеціалізуються. Компанію заснували у 2022 році після того, як коли Nintendo придбала й перейменувала Dynamo Pictures. Але спільний шлях з Кодзімою вони розпочали ще під час створення першої Death Stranding, а також брали участь в роботі над Persona 5 і Monster Hunter World. Основна відміність, чому користувачі взагалі звернули увагу на присутність команди в титрах — це перша гра, не видана Nintendo, де згадують студію після ребрендингу.

Припускаємо, що Nintendo Pictures почала роботу над сиквелом ще до поглинання. Саме тому у титрах згадали 14 «людей Mario», а не логотип Dynamo. Чи варто очікувати порт Death Stranding 2 на Switch 2? Будемо чесні, що шансів небагато, оскільки гра поки що залишається ексклюзивом PlayStation 5.

Death Stranding 2 офіційно отримала реліз сьогодні, 26 червня, а ті, хто взяв Digital Deluxe вже два дні гуляють постапокаліптичними пейзажами завдяки ранньому доступу. Напередодні релізу критики очікувано хвалили творіння Кодзіми та особливо відзначили, що дратівливого «симулятора ходьби» стало менше.

Дії гри відбуваються через 11 місяців після першої частини. На свіжих геймплейних показах Kojima Productions показувала плавучий корабель‑базу, нові біоми й дивакуватого персонажа Доллмена. Режисер Хідео Кодзіма стверджує, що босів, за бажання, можна пропустити — сюжет від цього не постраждає.

Крім того, всесвіт Death Stranding продовжує захоплювати землі — попереду кіноадаптація від A24. Фільм заснований на подіях гри, але Нормана Рідуса не запросили на роль Сема. Паралельно анонсували анімаційний фільм у всесвіті Death Stranding, який буде відбуватися не залежно від ігрового всесвіту.

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Джерело: Games Radar