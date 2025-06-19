S.T.A.L.K.E.R. 2 отримає патч 1.5 наступного тижня — нова зброя, редактор ZoneKit та багато іншого

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2 готують патч 1.5 та реліз офіційного набору інструментів для модів ZoneKit.

Розробники розповіли про плани в Discord-каналі спільноти. За їхніми словами, наступний апдейт не просто фіксить баги, а додає кілька функцій, яких давно чекала спільнота. Ось коротко, що обіцяє патч 1.5:

З’являться етапи перезаряджання. Це означає, що Скіф зможе продовжити перезаряджання з того місця, на якому її перервав гравець.

Боєприпаси зазнають невеликого ребалансу для снайперських гвинтівок і кулеметів.

Налаштування складності зі слайдерами обговорюються командою, але поки що не гарантується, що ця функція з’явиться.

«Губчастість» мутантів (їхня витривалість) — гаряча тема всередині студії, і GSC працює над її грамотним балансуванням.

Покращення підтримки надшироких екранів з’являться у версії 1.5.

ZoneKit (інструменти модифікації), ймовірно, вийдуть одночасно з патчем 1.5.

Окремо варто згадати реліз ZoneKit — це набір офіційних інструментів для створення модів, якого давно просили фанати. GSC обіцяє продовжувати роботу над ZoneKit і співпрацювати з ком’юніті: будуть оновлення, нові функції та підтримка модерів. Паралельно розробники працюють над офіційною підтримкою модів.

Some new publicly disclosed information about Patch 1.5 and other interesting things coming from GSC-Answers channel on the official Discord. — Reload Stages are coming. This means Skif will be able to continue his reload from where he left off if the player interrupts the… pic.twitter.com/IOevhS9uHi — S.T.A.L.K.E.R. 2 News (@Stalker2News) June 18, 2025

Поки що незрозуміло, чи отримає цей патч розширення системи складності, але в GSC не відкидають такої можливості. Також відомо, що студія працює над оновленням оригінальної трилогії S.T.A.L.K.E.R., хоча наразі всі сили зосереджені на підтримці Heart of Chornobyl. Зазначимо, що з моменту релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 у листопаді 2024 року студія випускала апдейти приблизно раз на два місяці. Патч 1.3 вийшов у березні, 1.4 — у травні, які разом значно поліпшили бойову систему, ШІ та загальну стабільність, але поки що залишаються відкритими чимало технічних і геймплейних проблем.

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Джерело: S.T.A.L.K.E.R. 2 News