S.T.A.L.K.E.R. 2 отримає патч 1.5 наступного тижня — нова зброя, редактор ZoneKit та багато іншого

Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2 готують патч 1.5 та реліз офіційного набору інструментів для модів ZoneKit.

Розробники розповіли про плани в Discord-каналі спільноти. За їхніми словами, наступний апдейт не просто фіксить баги, а додає кілька функцій, яких давно чекала спільнота. Ось коротко, що обіцяє патч 1.5:

Окремо варто згадати реліз ZoneKit — це набір офіційних інструментів для створення модів, якого давно просили фанати. GSC обіцяє продовжувати роботу над ZoneKit і співпрацювати з ком’юніті: будуть оновлення, нові функції та підтримка модерів. Паралельно розробники працюють над офіційною підтримкою модів.

Some new publicly disclosed information about Patch 1.5 and other interesting things coming from GSC-Answers channel on the official Discord.

— Reload Stages are coming. This means Skif will be able to continue his reload from where he left off if the player interrupts the… pic.twitter.com/IOevhS9uHi

— S.T.A.L.K.E.R. 2 News (@Stalker2News) June 18, 2025