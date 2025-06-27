Death Stranding 2 має приховану катсцену, яку можна побачити лише у свій день народження

Death Stranding 2: On the Beach / Kojima Productions

Хідео Кодзіма приховав сюрприз для фанатів, які вирішили у свій день народження пограти в Death Stranding 2: On the Beach.

За традиціями першої частини гравця на старті просять ввести дату народження. Формально це нібито впливає на «досвід DOOMS», але в другій частині насправді відкриває сцену-сюрприз. Хоча треба виконати умови для спеціального 90-секундного ролика.

Надалі спойлери, що треба для активації катсцени в Death Stranding 2 та її зміст

Якщо повернутися на корабель DHV Magellan у ролі Сема саме цього дня, гра активує окрему подію. Гравець заходить на базу у темряві, а потім з’являється Доллмен і каже: «З днем народження, друже». Уся команда перестає ховатися за стільцями, включно з самим Семом, але всі вітають не персонажа, а гравця.

Хартмен приносить торт, хоча все йде не за планом: з-під підлоги виринає робот-манекен Чарлі, перекидає торт, а вечірка летить шкереберть. Усі стоять ніяково та не знають, що робити далі. І саме в цей момент на сцену виходить Хіггс — головний антагоніст гри. Замість чергової загрози він долучається до свята та починає співати «Happy Birthday» разом з усіма, приносить хіральну піцу з грибами і навіть задуває свічки разом із Семом.

Потім чомусь Сем вибиває піцу з рук Хіггса прямо вам в обличчя, а після цього Сем прокидається у своїй каюті. Сон, жарт, глюк DOOMS чи щось інше — класичний Кодзіма, який залишив місце для фантазії. Нагадаємо, подібну великодку для фанатів можна було побачити в Metal Gear Solid 5. Тоді Снейку також влаштовували сюрприз-вечірку в його день народження.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Death Stranding 2 офіційно не рекламувала цей момент — тож знайти його без підказки було б непросто. Але тепер відомо: якщо хочете побачити, як Хіггс приносить хіральну піцу, а Хартмен отримує торт в обличчя, — просто запустіть гру у свій день народження (або введіть найближчу дату в графі дня народження).