Фанатство Ілона Маска стало "найгіршою спадщиною" Deus Ex, — розробник
Сценарист Deus Ex Остін Гроссман вважає, що поява Ілона Маска серед фанатів гри — це “найгірша спадщина” серії.

Розробник не дивується тому, що мільярдеру подобається серія. Враховуючи бекграунд Ілона Маска та його висловлювання — сценарист не сприймає його захват як комплімент. Все це на фоні того, що Маск став найненависнішою людиною у США.

“Такий політичний підтекст і соціальна сатира — спільна риса Deus Ex і Dishonored. Саме це, як не дивно, подобається Ілону Маску. Це тривожно перегукується з його світоглядом. Тож, можливо, це — найтриваліша й найгірша спадщина гри”, — каже Остін Гроссман.

Надалі він потролив його: Маск схожий радше на антагоніста Deus Ex, але навіть у грі немає таких “скигливих та егоїстичних” лиходіїв. В індустрії геймдева цього року схоже тренд на активний тролінг: спочатку Ubisoft дорікнула Маску за чітерство, потім донька назвала “жахливим лайном” в Overwatch, а ще його “спалили” під час стріму Path of Exile 2.

Не секрет, що мільярдер називає Deus Ex “однією з найкращих ігор усіх часів”. Під час пандемії COVID-19 порівнював локдаун із сюжетом гри, де найбагатша людина світу використовує штучну пандемію для політичних ігор. Для Гроссмана це лише підкреслює відсутність у Маска самокритики: мільярдер вважає себе героєм-аутсайдером, хоча насправді він сам належить до тієї “еліти”, проти якої нібито виступає.

“Маск явно уявляє себе Джей Сі Дентоном цього світу — прямолінійним пересічним чоловіком, який протистоїть еліті. Як усім очевидно, Маск — це той, хто має владу, і він просто патологічно нездатний до чесного самоаналізу”, — додає сценарист.

Сам Гроссман працював не лише над Deus Ex, а й над Dishonored. В обох іграх йому було важливо показати політику, владу й інструменти контролю, а також питання трансгуманізму. Усе це напряму перегукується з тим, чим цікавиться Маск. Але він бачить у цих темах зовсім не те, що вкладали розробники.

Джерело: PC Gamer

