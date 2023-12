Фанати схоже знайшли акторку, яка грає Люсію в GTA 6

Фанати Grand Theft Auto вважають, що з’ясували, хто грає Люсію в GTA 6. І схоже вони мають рацію.

Після такого довгого очікування прем’єри GTA 6, багато хто думав, що трейлер відповість на більшість питань фанатів. З одного боку це так, ми отримали підтвердження, що дія відбуватиметься у Вайс-Сіті та дізналися що буде історія в дусі «Боні й Клайд» з двома головними героями, але з іншого — трейлер додав нових запитань, передає The Gamer.

Одне з найбільших запитань, яке залишається у фанатів щодо GTA 6, — хто грає двох головних героїв — Люсію та Джейсона. Rockstar Games відома своєю таємничістю щодо майже всього, що стосується її ігор, в тому числі щодо списку акторів, які перебувають під суворою угодою про нерозголошення і не можуть говорити про проєкт до його релізу.

Але деякі проникливі фанати GTA встигли з’ясувати, хто грає Люсію. Як повідомив користувач Twitter GTAVI_Countdown, фанати зібрали кілька доказів, які вказують на те, що головну роль грає нью-йоркська акторка Ана Еспозіто.

GTA 6’s Lucia actress has been found.

– Looks and sounds similar to Lucia.

– Based in New York, where a Rockstar mocap studio is located.

– No social media presence due to strict NDA.

– Starred in Law & Order just like GTAV and RDR2 actors, Steven Ogg, Ned Luke and Roger Clark. pic.twitter.com/I0a9556Zr8

— GTA 6 Trailer Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) December 23, 2023