Фанати схоже знайшли акторку, яка грає Люсію в GTA 6

Фанати Grand Theft Auto вважають, що з’ясували, хто грає Люсію в GTA 6. І схоже вони мають рацію.

Після такого довгого очікування прем’єри GTA 6, багато хто думав, що трейлер відповість на більшість питань фанатів. З одного боку це так, ми отримали підтвердження, що дія відбуватиметься у Вайс-Сіті та дізналися що буде історія в дусі «Боні й Клайд» з двома головними героями, але з іншого — трейлер додав нових запитань, передає The Gamer.

Одне з найбільших запитань, яке залишається у фанатів щодо GTA 6, — хто грає двох головних героїв — Люсію та Джейсона. Rockstar Games відома своєю таємничістю щодо майже всього, що стосується її ігор, в тому числі щодо списку акторів, які перебувають під суворою угодою про нерозголошення і не можуть говорити про проєкт до його релізу.

Але деякі проникливі фанати GTA встигли з’ясувати, хто грає Люсію. Як повідомив користувач Twitter GTAVI_Countdown, фанати зібрали кілька доказів, які вказують на те, що головну роль грає нью-йоркська акторка Ана Еспозіто.

GTA 6’s Lucia actress has been found.

– Looks and sounds similar to Lucia.

– Based in New York, where a Rockstar mocap studio is located.

– No social media presence due to strict NDA.

– Starred in Law & Order just like GTAV and RDR2 actors, Steven Ogg, Ned Luke and Roger Clark. pic.twitter.com/I0a9556Zr8 — GTA 6 Trailer Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) December 23, 2023

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Мало того, що Люсія та Еспозіто мають схожу структуру обличчя та голос, так ще й у її резюме є досить велика прогалина, починаючи з 2019 року. Ймовірно, це сталося, коли почалося виробництво GTA 6, через рік після виходу Red Dead Redemption 2, і було б логічно, якби вона не працювала над чимось іншим, паралельно з таким великим проєктом, як Grand Theft Auto.

Еспозіто раніше знімалася в серіалі «Закон і порядок», який, схоже, є одним з найулюбленіших проєктів розробників гри, оскільки там також знімалися Роджер Кларк, Нед Люк і Стівен Огг (актори, що зіграли головні ролі в попередніх проєктах Rockstar). Наостанок, Еспозіто живе в Нью-Йорку, неподалік від студії Rockstar mocap.

Втім, точна інформація буде доступна лише у 2025 році, коли й має відбутися офіційний реліз GTA VI.