У першому трейлері GTA VI чимало відсилань до реальних подій та людей

Перший трейлер GTA VI дійсно чекали — за пів доби після анонсу він став найбільш популярною ігровою прем’єрою на YouTube за перші 24 години, маючи понад 56 млн переглядів. Така маса людей знайшла у трейлері чимало подій, які справді відбувалися в реальному житті.

Для цього в X (Twitter) запустили тред:

Rockstar references the double hammer wielding Florida woman from real life in GTA 6: pic.twitter.com/DSQXXVNP4f

— Leaf Links Country Club ⛳️ (@LeafLinksClub) December 5, 2023