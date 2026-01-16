Intel каже, що ноутбуки не здорожчають: запасів пам’яті у виробників вистачить на рік

Ноутбуки ROG/Asus

В Intel запевняють, що дефіцит і стрімке здорожчання DRAM та інших видів пам’яті не зачепить ринок ноутбуків.

За словами старшого директора Intel з управління продуктами Ніша Нілалоджанана, виробники обладнання зробили достатні запаси на 9-12 місяців. У той же час деякі аналітики передрікали стрімке підвищення цін та можливе зниження технічних характеристик майбутніх моделей лептопів. Однак в Intel запевняють, що ситуація в цілому має залишатись стабільною.

“Якби хтось міг передбачити ринок пам’яті, він би вже розбагатів”, — жартома зазначив Нілалоджанан у нещодавньому інтерв’ю.

Між тим виробники оригінального обладнання не покладаються на очікування. Нілалоджанан пояснює, що виробники ПК зазвичай проводять прогнозування на багато років вперед, забезпечуючи поставки задовго до випуску того чи іншого продукту. Таким чином поточні запаси захищають галузь від перебоїв у ланцюжках поставок, дозволяючи випускати нові ноутбуки відповідно до графіку.

Коли Dell представила свої найновіші моделі XPS на початку січня, деякі спостерігачі припускали, що вони коштуватимуть значно дорожче за попередні. Однак у компанії пояснили, що початково орієнтувались на конфігурації високого класу, а більш доступні моделі пообіцяли випустити протягом найближчих тижнів.

Старший директор Intel також вказав на додаткові кроки, які вживаються виробниками з метою вирішення проблеми дефіциту пам’яті. Зокрема, він звернув увагу на зміни у випуску процесорів Intel Core Ultra Series 3, включно із збільшеним загальним кешем L3 до 18 Мб, доступним як для продуктивних, так і для енергоефективних ядер. Це має на меті збільшити продуктивність та знизити залежність від системної пам’яті.

За повідомленнями, у Microsoft також активно просувають ідею підвищення ефективності. У компанії розробляють нові інструменти, що дозволять розробникам ПЗ отримувати точнішу інформацію про те, які застосунки використовують системну ОЗУ. Наразі велика кількість користувачів Windows розчарована тим, що ОС має проблеми з надійністю та ефективністю.

Дехто прогнозує та сподівається, що бульбашка ШІ лусне вже в цьому році. Це має змусити галузь переорієнтуватись на більш нагальні потреби споживачів. У Dell нещодавно зазначали, що зовсім невелика кількість споживачів купляє ПК з інтегрованим ШІ, оскільки вважає ці компоненти переускладненими та неактуальними порівняно з продуктивністю, часом автономної роботи та іншими практичними показниками.

Ми писали, що здається, оперативна пам’ять DDR4 вже не рятує від дефіциту DDR5, оскільки сама стала менш доступною. Зафіксоване зростання продажу материнських плат з DDR3. Водночас оперативна пам’ять DDR5 стала “золотою”: деякі комплекти коштують як спортивне авто, магазини підіймають ціни на вже зроблені замовлення, а покупці отримують підробки.

