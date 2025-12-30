Новини Крипто 30.12.2025 comment views icon

ФБР обіцяє $5 млн винагороди за айтівців із КНДР, які викрали $900 тис. у криптовалютах

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

ФБР обіцяє $5 млн винагороди за айтівців із КНДР, яки викрали $900 тис. у криптовалютах
Photo Collage: CryptoSlate.com

ФБР оприлюднило публічне повідомлення про розшук чотирьох громадян КНДР, яких звинувачують у шахрайській роботі як віддалених IT-працівників і викраденні криптовалюти на $900 тис. Ціна питання – $5 млн за будь-які відомості про підозрюваних.

Групу пов’язують із крадіжкою персональних даних, шахрайством із використанням електронних засобів зв’язку та ймовірним викраденням криптовалют з американських компаній. ФБР оголосило винагороду за інформацію, яка призведе до підриву фінансових механізмів осіб, залучених до діяльності на підтримку КНДР. Ордери на арешт були видані 24 червня 2025 року у штаті Джорджія. Прокуратура стверджує, що обвинувачені використовували викрадені або підроблені особистості, щоб отримати віддалені посади інженерів-програмістів та IT-фахівців у США, а потім зловживали доступом до систем компаній і цифрових гаманців протягом 2022 року. Викрадені кошти згодом відмивалися через криптовалютні транзакції.

На початку цього року Міністерство юстиції США в межах пов’язаної операції повідомило про обшуки у 29 підозрюваних “ферм ноутбуків” у 16 штатах, під час яких було вилучено десятки фінансових рахунків і вебсайтів, що використовувалися для підтримки схеми. Слідчі описали “ферми” як фізичні локації в США, куди доставляють корпоративні пристрої, вмикають їх і під’єднують до корпоративних мереж, що дозволяє закордонним працівникам керувати ними та виглядати як внутрішні користувачі. ФБР наводить псевдоніми, дати народження, мовні навички та зв’язки з поїздками до таких країн, як Об’єднані Арабські Емірати та Лаос. Також описано, як підозрювані видавали себе за легітимних віддалених працівників, діючи в інтересах КНДР. Так, одного з інфільтраторів КНДР викрили у IT-підрозділі Amazon через затримки зв’язку.

ФБР обіцяє $5 млн винагороди за айтівців із КНДР, яки викрали $900 тис. у криптовалютах
Poster: FBI.gov

Нагадуємо, що ще у 2022 році ФБР заявляло, що Північна Корея направила по всьому світу тисячі висококваліфікованих IT-працівників, які «в багатьох випадках видають себе за іноземних (не північнокорейських) або базованих у США дистанційних працівників, зокрема використовуючи VPN, VPS, придбані IP-адреси третіх країн, проксі-акаунти, а також підроблені чи викрадені документи, щоб якомога довше уникати викриття. Саме компанії, пов’язані з криптовалютою, часто стають мішенями КНДР. Доступ до внутрішніх репозиторіїв, ключів підпису та гаманців може бути значно ціннішим за традиційні схеми з зарплатами, особливо коли цей доступ має за прикриття легітимне працевлаштування.

Джерело: TomsHardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
22-річний американець визнав провину у відмиванні для синдикату $263 млн у криптовалюті
Криптотрейдер втратив $50 млн у USDT через атаку “отруєння адреси” та запропонував винагороду $1 млн за повернення
Шахрайство на $300 млн: затримано іспанського крипто-гуру Альваро Ромільйо, вилучено понад $33 млн та 27 люкс-автомобілів
Netflix анонсував фільм про втрачений пароль до криптовалютного гаманця з $35 млн на основі реальної історії
Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП
Сенат призначив голів CFTC та FDIC: тепер обидва регулятори мають максимально про-криптовалютні позиції
Британський суд виніс вирок "королеві біткоїна": 11 років 8 місяців за шахрайство на $7,3 млрд
Під виглядом дорогої пам'яті DDR5 продавали стару DDR2: виявлено нову схему шахрайства
Найстаріший майнінг-пул Bitcoin відзначає 15-річчя: він видобув біткоїнів на $115 млрд і збільшив потужність хешрейту у 255 млрд разів
Фальшивий стрім NVIDIA GTC із діпфейком Дженсена Хуанга та скам-криптовалютою зібрав 100 000 глядачів на YouTube
Solana вперше виходить на Нью-Йоркську фондову біржу зі спотовим ETF від Bitwise
Binance викрила інсайдерську торгівлю — після цього мем-токен, про який йшлося, злетів ще вище
Тести Anthropic довели реальність AI-загрози для блокчейнів: штучний інтелект зламав половину смарт-контрактів і викрав понад $4,5 млн
У користувача ERC-20 вкрали USDC на $340 000 через старий дозвіл: зловмисник чекав більше 5 років
Трамп не зміг пояснити, чому помилував CEO криптобіржі Binance, який робив йому великі фінансові послуги
Гадання на буквах: у книзі Чанпена Чжао криптоблогери знайшли таємні натяки на поточний рух біткоїна
Mt. Gox знову перенесла термін виплат жертвам найбільшого зламу в історії криптовалют
Тривають змагання провідних криптотрейдерів від Synthetix: 80% учасників торгують в мінус, третина "злила" депозит
Ерік Трамп: “Наша родина заробила понад $1 млрд на криптовалюті. Майбутнє за блокчейном”
Binance завершує рік з рекордними $7 трлн спотових і $25 трлн ф’ючерсних обсягів та платить $5 млн за розкриття шахраїв
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати