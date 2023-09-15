Фенікс, коричневий гриб та гендерно-нейтральні сім’ї – Unicode затвердив нову колекцію емодзі

Є також нові емодзі, які позначають похитування головою та кілька версій вже знайомих смайлів, розвернутих в інші сторони.

Консорціум Unicode схвалив колекцію Emoji 15.1, тож у майбутньому наші пристрої поповняться аж 118 новими смайлами. У лінійці не так багато доповнень — здебільшого старі емодзі з новими напрямками.

Серед новинок — смайли, що відображають похитування головою, фенікс, лайм, коричневий гриб та зламаний ланцюг (важко передбачити, в яких випадках вони знадобляться, але дякуємо). Також є емодзі, що позначають різні розміри гендерно-нейтральних сімей.

З повним переліком і виглядом нових емодзі можна ознайомитись на сайті.

Водночас таким компаніям, як Apple і Microsoft, знадобляться місяці для того, щоб забезпечити підтримку нових емодзі у своєму програмному забезпеченні, тож знадобиться деякий час, доки ви зможете скинути своїм друзям смайл коричневого гриба чи лайма.

Якщо вам здається, що у поточному асортименті не вистачає якогось дуже потрібного вам смайлу — є можливість подати пропозицію до Unicode (тут інструкції). Приймання заявок відновлять у квітні 2024 року.

Для тих, хто не любить чекати чи подавати усілякі офіційні прохання, є змога створити власний оригінальний смайл вже зараз — Google днями додав у пошуковик інструмент Emoji Kitchen, що дозволяє комбінувати емодзі.

Джерело: Emojipedia