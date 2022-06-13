У Telegram до кінця місяця з’явиться підписка Premium з преміум-можливостями — за $5 на місяць

Незабаром у месенджері Telegram з’являться платні функції. За словами засновника платформи Павла Дурова, з кінця цього місяця сервіс надаватиме користувачам «додаткові функції, швидкість та ресурси» на умовах платної передплати Telegram Premium. Вперше про плани монетизації месенджера стало відомо у 2020 році.

Дуров натякнув, які функції будуть включені до підписки. Це буде можливість раннього доступу до нововведень та можливість завантажувати великі файли. Крім того, стікери та реакції, що недавно з’явилися, ймовірно, надалі будуть доступні тільки в рамках підписки Telegram Premium. За попередніми даними, отриманими з бета-версії програми, передплата коштуватиме $4,99 на місяць. Вона буде включати швидке завантаження, голосові повідомлення, інструменти для налаштування чатів та інші можливості. І ще у передплатників не буде реклами у каналах.

Водночас Дуров заявив, що ключові функції Telegram залишаться безоплатними. При цьому платні функції не вплинуть на досвід роботи користувачів, які відмовляться від платної підписки. Вони зможуть переглядати великі файли, завантажені передплатниками Telegram Premium, переглядати стікери та реакції Premium та взаємодіяти з ними.

За словами Дурова, платна передплата дозволить сервісу пом’якшити деякі витрати, пов’язані зі збільшенням «і без того божевільних» обмежень на розмір файлів, чати та мультимедіа.

Джерело: The Verge