Фентезі-бойовик "Руда Соня" отримав 55% на Rotten Tomatoes — вдвічі вищий рейтинг, ніж в "оригіналу" 1980-х років

Кадри з фільму "Руда Соня"

“Руда Соня” — це перезапуск класичного фентезі-бойовика 1985 року, який показує Дияволицю з мечем у виконанні Матильди Лутс. Що цікаво, сама акторка отримала чимало похвали від критиків, тоді як загальні оцінки фільму не вражають.

Наразі нова “Руда Соня” має скромні 55% від критиків Rotten Tomatoes на основі 29 рецензій.

У підсумку думки критиків розділились: тут є похвала за акторську гру Лутс, енергійну режисуру, візуальні ефекти та жваві бойові дії, утім сценарій називають клішованим, а діалоги — такими, що не надихають. До того ж у глядачів є “постійне відчуття” обмеженого бюджету. До прикладу, Мері Кассель зі ScreenRant пише, що “жанр меча і чаклунства завдає критичного удару в цьому безладному і неприємному перезапуску”, зазначаючи, що “Рудій Соні” не вдається ані розповісти захопливу історію, ані змусити глядача турбуватись про персонажів.

Руда Соня була створена письменником Роєм Томасом та художником Баррі Віндзор-Смітом для Marvel Comics у 1973 році, які своєю чергою надихнулись персонажкою Роберта Ірвіна Говарда, Рудою Сонею з Роґатіно. Протягом своєї кар’єри в коміксах та інших медіа Руда Соня часто діяла пліч-о-пліч із Конаном-варваром, де разом вони прославились як найнебезпечніша сила Гіборійської епохи. У 1985 році персонажка отримала власний фільм з Бріджит Нільсен та Арнольдом Шварценеггером у головних ролях. Стрічку зняли на тлі успіху дилогії “Конан-варвар” та “Конан-руйнівник”, однак сюжетного зв’язку між фільмами немає, а Шварценеггер грає іншого героя, на ймення Калідор.

З цікавого, перезапуск перевершив оцінки версії 1985 року, яка має катастрофічні 21% від критиків та 29% рейтингу глядачів. Утім, це не завадило фільму з Нільсен і Шварценеггером стати класикою бойовиків того часу.

У новому фільмі Соню ув’язнив жорстокий тиран, що прагне знищити її народ, однак смілива воїтелька збирає команду несподіваних героїв, аби протистояти Драгану та його дружині Темній Аннісії. Окрім Лутс до акторського складу доєднались Волліс Дей, Майкл Біспінг, Мартін Форд, Еліза Матенгу, Вероніка Феррес, Катріна Дерден, Рона Мітра, Манал Ель-Фейтурі, Кейт Ніколс та Даніка Девіс. Зрежисувала фільм Ем Джей Бассетт (“Річер”), а сценарій написала Таша Хуо.

“Руда Соня зростала у світі, де варвари нищили села, грабували й вбивали, а королі жадали тільки влади й золота. Вона не знала дому — лише поле бою. Її дитинство вкрали війна та зрада, а молодість поглинула арена, де вона щодня боролася за життя задля розваги натовпу і жорстокого тирана. Щоб вижити, вона навчилася бити першою, і тепер її не зупиняють ні люди, ні монстри. Соня не вірить у пророків — вона сама кує свою долю”, — з офіційного синопсиса.

Наразі “Руда Соня” транслюється в українських кінотеатрах.

Трейлер (українською)