На Netflix вийшов фільм "Гострі картузи: Безсмертний"

Кадр з фільму "Гострі картузи: Безсмертний"

Відсьогодні на Netflix транслюється фільм “Гострі картузи: Безсмертний”, який продовжує історію Томмі Шелбі та його родини — через чотири роки після завершення основного шоу.





Фільм триває 1 год 54 хв і доступний для перегляду в українському дубляжі. В попередніх рецензіях критики оцінили “Гострі картузи: Безсмертний” в 93% на Rotten Tomatoes.

Сценарій до фільму написав творець “Гострих картузів” Стівен Найт, а режисером виступив Том Гарпер. Події розгортаються в Бірмінгемі, Англія, у 1940 році. Окрім того, що “Безсмертний” повертає на екран персонажа Кілліана Мерфі, в центрі історії опиниться й син Тома Дюк (Баррі Кеоган), який нині є лідером “Гострих картузів”.





“Серед хаосу Другої світової війни Томмі Шелбі повертається з добровільного вигнання, щоб зіткнутися з найруйнівнішою розплатою за всю історію”, — пишуть в офіційному синопсисі. “З майбутнім родини та країни на кону, Томмі повинен зіткнутися з власними демонами та вирішити, чи протистояти своїй спадщині, чи спалити її дотла”.

Додатково Мерфі виступив продюсером і самостійно залучив деяких акторів, зокрема Кеогана та Тіма Рота, що взяв на себе лиходійську роль. Також у фільмі можна побачити Ребеку Фергюсон, Софі Рандл, Стівена Грема, Неда Деннехі, Пакі Лі та ін.

“Мені було 35 років, коли ми починали, і 48, коли знімали фільм”, — згадував актор в лютневому інтерв’ю. “Я грав Томмі понад чверть свого життя, пройшовши шлях від молодого до чоловіка середнього віку. Неймовірно приємно бачити, як усі навколо тебе старіють”.

Нагадаємо, що цього місяця Netflix розпочав зйомки 7 та 8 сезонів “Гострих картузів”, де нам запропонують абсолютно новий акторський склад з новим поколінням Шелбі, а події розгортатимуться в 1950-х. Паралельно стримінг нібито розробляє приквел про Поллі Грей.