Новини Кіно 10.07.2025 о 15:30 comment views icon

Перший погляд на фентезі-бойовик «Руда Соня» — дияволиця з мечем повертається у втіленні Матильди Лутс

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Перший погляд на фентезі-бойовик «Руда Соня» — дияволиця з мечем повертається у втіленні Матильди Лутс
Кадр з фільму «Руда Соня»

Вийшов перший трейлер фільму «Руда Соня» — перезапуску класичного фентезі-бойовика 1985 року.

На це раз у ролі рудоволосої воїтельки постає акторка Матильда Лутс, яка у трейлері розкидує і рубає низку різномасних ворогів (серед яких і люди, і звірі), прокладаючи собі шлях до свободи.

«Схоплена. Закута. Змушена боротися за виживання. Руда Соня повинна пробитися крізь закривавлені ями імперії тирана та зібрати армію ізгоїв, щоб повернути собі свободу та перемогти Драгана та його безжальну наречену, Темну Аннісію», — з офіційного синопсиса.

Знаменитий кольчужний бікіні теж на місці, щоправда, спочатку лякає персонажку:

«І це захищає?» — запитує вона, коли зброяр передає їй вбрання. Той відповідає: «Аж ніяк. Натовпу сподобається».

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Руда Соня була створена письменником Роєм Томасом та художником Баррі Віндзор-Смітом для Marvel Comics у 1973 році, які своєю чергою надихнулись персонажкою Роберта Ірвіна Говарда, Рудою Сонею з Роґатіно. Протягом своєї кар’єри в коміксах та інших медіа Руда Соня часто діяла пліч-о-пліч із Конаном-варваром — разом вони прославились як найнебезпечніша сила Гіборійської епохи.

Зрештою у 1985 році персонажка отримала власний фільм з Бріджит Нільсен та Арнольдом Шварценеггером у головних ролях. Стрічку зняли на тлі успіху дилогії «Конан-варвар» та «Конан-руйнівник», однак сюжетного зв’язку між стрічками немає, а Шварценеггер грає іншого героя, на ймення Калідор.

Перший погляд на фентезі-бойовик «Руда Соня» — дияволиця з мечем повертається у втіленні Матильди Лутс
Фентезі-бойовик «Руда Соня» з Бріджит Нільсен та Арнольдом Шварценеггером (1985)

Касового успіху проєкт не отримав, окупивши ледве половину свого бюджету, утім став класикою у своєму жанрі. Його перезапуск роками перебував у пеклі розробки, аж поки не зрушив з місця за режисури Майкл Дж. Бассетт («Еш проти зловісних мерців») та сценарію Таши Хуо («Розкрадачка гробниць: Легенда про Лару Крофт»).

Серед решти акторського складу нового фільму: Роберт Шіен («Академія Амбрелла»), Волліс Дей («Бетвумен»), Мартін Форд («Приречені на смерть»), Майкл Біспінг («Злодії»), а також Філіп Вінчестер («Удар у відповідь») та Тревор Ів (серіал «Waking the Dead»).

Сама Лутс ще у 2024 році заявляла, що її Руда Соня дещо змінить очікувану формулу франшизи:

«Що я можу сказати про Руду Соню, так це те, що перші частини та комікси були створені з дуже чоловічою орієнтацією. Це зовсім інша історія і вона надихається жінками, що мені сподобалося в сценарії».

Ці заяви не стали несподіванкою, враховуючи, що режисерка раніше обіцяла шанувальникам, що її версія персонажки не стане жертвою сексуального насильства.

«Руда Соня» вийде в кінотеатрах 15 серпня, а в цифровому форматі — 29 серпня.

Трейлер

Постер

Перший погляд на фентезі-бойовик «Руда Соня» — дияволиця з мечем повертається у втіленні Матильди Лутс

Джерело: Entertainment Weekly, CBR

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