"Фільм століття": в мережу злили пролог "Одіссеї" Нолана, критики — в захваті

Кадри з фільму "Одіссея"

Ажіотаж навколо “Одіссеї” Крістофера Нолана зріс із запуском 6-хвилинного прологу. Наразі відео транслюють на показах окремих фільмів в IMAX, але, звісно, поява екранного запису в мережі не забарилась.

Очевидно, студія робить все можливе, аби видалити запис, однак його, якщо постаратись, ще можна відшукати в мережі. Далі — спойлери до перших 6 хвилин “Одіссеї”.

Перші 6 хвилин — це, по суті, пролог до “Одіссеї”, що показує кінець Троянської війни. Фільм починається з питання: “Ви чули історію про коня?”. Далі нам показують кадри самої дерев’яної споруди й троянського солдата, який залазить на неї й встромляє спис, щоб перевірити на безпеку — хоча фактично ранить одного зі схованих людей всередині. Одіссей швидко закриває чоловікові рот, щоб той не видав себе криком від болю.

Для тих, хто знайомий з історією Гомера, подальші події не будуть сюрпризом: коли настає ніч, греки вилазять з коня та вбивають охоронців. Дизайн костюмів демонструє розумний контраст між греками та троянцями: Одіссей та його люди одягнені в темні обладунки, ідеальні для вторгнення, тоді як троянці носять білу форму та маски, аби уникнути відчуття індивідуальності. Залишку охоронців вдається підняти тривогу, але греки встигають відкрити ворота. Далі Одіссей одягає свій грецький шолом і готується приєднатися до битви, яка тепер вирує по всьому місту.

Сам пролог завершується морськими пейзажами з натяком на основну пригоду далеко від Трої та кадром із циклопом. Раніше ми писали, що спеціально для фільму були розроблені ляльки-аніматроніки, які зображали міфічних істот в натуральних розмірах.

Критики тим часом активно діляться своїми враженнями й, судячи з їх слів, “Одіссея” має стати “фільмом століття”, не менше.

“Пролог до “Одіссеї” просто вражає. Те, що це перший фільм, знятий на 100% на плівкові камери IMAX, вже само по собі є диким, але те, як це виглядає на екрані, — неймовірно. Звукове оформлення викличе у вас тривогу (у хорошому сенсі), а нарощування партитури б’є в саме серце та ідеально формує напругу”, — кінокритик Андре Сент-Альбен.

Інші визначають стрічку, масштабнішою за “Дюну” і кращою, з того, що коли-небудь робив Нолан.

“Він більший за масштабом, ніж “Дюна”. Це щось неймовірне. Можливо, найбільший фільм усіх часів. Не думаю, що колись ще створять щось з такими масштабами”, — пише журналіст Брендон Норвуд.

Цікаво, що навіть ті, хто подивився неякісну бутлег-версію, теж висловлюють захоплення.

“Можу сказати, що ще ніколи не був так захоплений переглядом злитого в інтернет низькоякісного матеріалу. Найкраще, що я можу описати, це поєднання сирості “Дюнкерка” з постійно наростаючою напругою навколо “Тенета” та “Оппенгеймера”, — пише один з глядачів в соцмережах.

Нагадаємо, що головну роль взяв на себе Метт Деймон, його сина Телемаха зіграв Том Голланд, а дружину Пенелопу — Енн Геттевей. Серед решти акторського складу з’являються Шарліз Терон, Лупіта Ніонго, Роберт Паттінсон, Зендея, Джон Бернтал, Бенні Сафді, Елліот Пейдж, Джон Легуізамо та ін.

“Одіссея” стане першим в історії фільмом, повністю знятим на плівкові камери IMAX, раніше Нолан розповів, що для нього розробили спеціальні безшумні версії камер, аби уникнути проблем зі звуком. Загалом за 91 день зйомок було використано понад 600 км плівки, причому лише її вартість оцінюється в $3 млн. Загальний бюджет “Одіссеї”, за деякими оцінками, сягнув $250 млн, що робить проєкт найдорожчим в кар’єрі режисера.

“Перші шість хвилин фільму демонструють неймовірну операторську роботу та феноменальну здатність Нолана передавати відчуття масштабу. Кілька сцен просто захоплюють дух; момент, коли коня затягують всередину міських стін, справді вражає, коли так багато статистів намагаються тягнути його по землі. Тим часом увага також зосереджена на переживаннях Одіссея та його людей, коли вони хитаються та намагаються втримати рівновагу в рухомому коні. Все це абсолютно приголомшливо і доводить, що “Одіссея” стане одним із найгарніших фільмів 2026 року”, — підсумовує Том Бекон з Comicbook.

Прем’єра “Одіссеї” запланована на 17 липня 2026 року.