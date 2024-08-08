Фінальний трейлер Black Myth: Wukong — епічні бої, нові персонажі та деталі сюжету

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Відео містить нові сцени бою, сюжетні вставки, нові рівні та персонажів.

Студія Game Science представила фінальний трейлер гри Black Myth: Wukong перед її офіційним виходом 20 серпня. Розробники підкреслюють, що всі кадри ігрового процесу зняті на персональному комп’ютері.

Black Myth: Wukong — це гра від третьої особи, створена за мотивами класичного китайського роману «Подорож на Захід». Гравці керуватимуть Королем Мавп, використовуючи його унікальні здібності. Розробники обіцяють 72 різні вміння і численних босів для поєдинків.

Гра пропонує різноманітних супротивників, кожен із яких має свої сильні сторони. Як Обраний, гравець зможе комбінувати різні техніки володіння посохом, заклинання, зброю та спорядження, щоб знайти оптимальну стратегію бою. Судячи з показаного, геймплей значною мірою базується на ухиленні від атак ворогів, нагадуючи суміш Sekiro та Dark Souls.

NVIDIA повідомила, що Black Myth: Wukong матиме повну підтримку трасування променів на ПК, включно з глобальним освітленням, тінями та відображенням. Гра також підтримуватиме технології NVIDIA DLSS 3.5 Frame Generation та Ray Reconstruction. Щодо підтримки AMD FSR 3.0 інформації поки немає, але оскільки гра створена на Unreal Engine 5, розробники можуть додати її згодом.

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У червні 2024 року Game Science оприлюднила офіційні системні вимоги для ПК-версії гри. Розробники також підтвердили використання технології захисту Denuvo.

Black Myth: Wukong виходить 20 серпня на PlayStation 5 і ПК, а версію для Xbox Series X/S випустять пізніше.

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Джерело: Dsogaming

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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