Фінансовий директор Apple Лука Маестрі йде у відставку

Маестрі прийшов у компанію у 2013 році й вже за рік отримав посаду фіндиректора, замінивши Пітера Оппенгеймера.

Apple оголосила, що з 1 січня 2025 року фінансовий директор Лука Маестрі піде з посади, однак не залишить компанію — він очолить команди корпоративних послуг, які включають інформаційні системи, технології та безпеку, нерухомість тощо, та продовжить звітувати гендиректору Тіму Куку.

Посаду фінансового директора натомість обійме Кеван Парех — нині віцепрезидент Apple з фінансового планування та аналізу. Парех пропрацював в Apple 11 років, а до того перебував на керівних посадах в Thomson Reuters і General Motors.

«Це найбільший привілей у моєму професійному житті — служити найінноваційнішій компанії у світі, а також працювати пліч-о-пліч із Тімом Куком — лідером, що надихає. З нетерпінням чекаю свого наступного етапу в компанії. Кеван дійсно винятковий, любить Apple та її місію, а також втілює цінності, важливі для цієї посади».

CNBC зазначає, що коли Маестрі прийшов на посаду, річний дохід Apple становив $183 млрд, а торік сягнув $383 млрд.

«Лука був надзвичайним партнером в управлінні Apple протягом тривалого періоду», — сказав генеральний директор Apple Тім Кук. «Він зіграв важливу роль у покращенні та стимулюванні фінансових показників компанії, взаємодії з акціонерами та впровадженні фінансової дисципліни в усіх підрозділах Apple».

Нагадаємо, що минулого тижня Apple оголосила про відхід керівника App Store Метта Фішера. Підрозділ розпочав реструктуризацію на тлі підвищеної уваги з боку регуляторів ЄС — і нині фактично буде поділеним на дві команди (одна відповідатиме за основний магазин, а інша — за альтернативні сервіси).

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