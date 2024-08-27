Фінансовий директор Apple Лука Маестрі йде у відставку

Маестрі прийшов у компанію у 2013 році й вже за рік отримав посаду фіндиректора, замінивши Пітера Оппенгеймера.
Apple оголосила, що з 1 січня 2025 року фінансовий директор Лука Маестрі піде з посади, однак не залишить компанію — він очолить команди корпоративних послуг, які включають інформаційні системи, технології та безпеку, нерухомість тощо, та продовжить звітувати гендиректору Тіму Куку.
Посаду фінансового директора натомість обійме Кеван Парех — нині віцепрезидент Apple з фінансового планування та аналізу. Парех пропрацював в Apple 11 років, а до того перебував на керівних посадах в Thomson Reuters і General Motors.
«Це найбільший привілей у моєму професійному житті — служити найінноваційнішій компанії у світі, а також працювати пліч-о-пліч із Тімом Куком — лідером, що надихає. З нетерпінням чекаю свого наступного етапу в компанії. Кеван дійсно винятковий, любить Apple та її місію, а також втілює цінності, важливі для цієї посади».
CNBC зазначає, що коли Маестрі прийшов на посаду, річний дохід Apple становив $183 млрд, а торік сягнув $383 млрд.
«Лука був надзвичайним партнером в управлінні Apple протягом тривалого періоду», — сказав генеральний директор Apple Тім Кук. «Він зіграв важливу роль у покращенні та стимулюванні фінансових показників компанії, взаємодії з акціонерами та впровадженні фінансової дисципліни в усіх підрозділах Apple».
Нагадаємо, що минулого тижня Apple оголосила про відхід керівника App Store Метта Фішера. Підрозділ розпочав реструктуризацію на тлі підвищеної уваги з боку регуляторів ЄС — і нині фактично буде поділеним на дві команди (одна відповідатиме за основний магазин, а інша — за альтернативні сервіси).
Apple звільняє керівника App Store — на тлі реорганізації підрозділу і тиску регуляторів ЄС
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: