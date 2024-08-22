Apple звільняє керівника App Store — на тлі реорганізації підрозділу і тиску регуляторів ЄС

Керівник App Store йде з компанії в межах реорганізації підрозділу, який раніше привернув увагу регуляторів через побоювання про «занадто велику владу на ринку мобільного програмного забезпечення».

Про відхід Мета Фішера, який запланований на жовтень, вперше повідомив Марк Гурман з Bloomberg.

«Мет Фішер, який керував бізнесом App Store з 2010 року, залишає Apple у жовтні, за словами людей, обізнаних у цьому питанні. Група App Store розділена на дві команди: одна контролює власний магазин Apple, а друга відповідатиме за розповсюдження альтернативних програм».

Виконавчим директором App Store залишиться працювати Філ Шилер, а сама реорганізація спрямована на виконання вимог регуляторів щодо дозволу альтернативних магазинів застосунків та методів оплати на iPhone, iPad та інших пристроях компанії.

«Після 21 року роботи в Apple я прийняв рішення піти з нашої неймовірної компанії», — повідомив Фішер своїй команді в електронному листі. «Про це я думав деякий час, і оскільки ми також реорганізовуємо команду, щоб краще керувати новими викликами та можливостями, зараз правильний момент, щоб передати естафету двом видатним лідерам моєї команди».

Карсон Олівер, керуватиме групою App Store, а Енн Тай очолить нову команду, відповідальну за альтернативні магазини. Обидва менеджери будуть звітувати перед Шиллером.

Протягом останніх кількох років бізнес Apple App Store перебував під тиском розробників і регуляторів. У 2024 році компанії довелося оновити свою політику щодо альтернативних магазинів та способів оплати відповідно до нових законів ЄС під загрозою величезних штрафів. Водночас компанія все ще шукає обхідні шляхи, запроваджуючи додаткові комісії для розробників.

Бізнес App Store генерує близько $20 млрд доходу на рік в межах сегмента послуг Apple (напрямку, який став особливо критичним для компанії на тлі сповільнення зростання продажів iPhone).

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Окрім нагляду за магазинами застосунків для всіх пристроїв Apple, Фішер керував службою Apple Arcade — ігровою платформою, запущеною у 2019 році. Водночас він все ще залишатиметься відповідальним за заходи Apple щодо запуску продуктів.