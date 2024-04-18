В ЄС запрацював AltStore PAL — перша законна заміна App Store із програмами для iPhone

AltStore PAL офіційно працює по всьому ЄС завдяки новому Закону про цифрові ринки (DMA), який вимагає від Apple дозволу на стороннє завантаження програм.

Маркетплейс обійдеться у 1,50 євро на рік+податок (цим планують покрити комісію Apple за основну технологію) і запускається з безплатним емулятором Nintendo Delta та менеджером буфера обміну Clip, забороненим в App Store (щодо Delta, то він також запускається в магазині Apple, однак для користувачів за межами Європи).

Під час першого встановлення користувачів супроводжуватимуть так звані «екрани страху» від Apple — попередження про те, що «оновленнями та покупками в цій програмі керуватиме розробник». В компанії кажуть, що ці кроки є розумними заходами безпеки, однак критики вважають, що вони викликатимуть сумніви у користувачів iOS щодо виходу за межі екосистеми, натякаючи, що це ризикованіше, ніж завантаження через App Store.

Як зазначає The Verge, сам AltStore — не нова програма й існує ще з 2019 року. Однак її встановлювали обхідними шляхами за допомогою супутнього програмного забезпечення під назвою AltServer, яке працює на Mac або ПК. Для ЄС розробник Райлі Тестут запропонував окрему версію під назвою AltStore PAL.

Тестут зазначає, що коли AltStore PAL «запрацює безперебійно», сторонні розробники додатків зможуть надсилати свої програми для розповсюдження. Маркетплейс розроблений як децентралізований без каталогу, тому розробникам потрібно буде самостійно рекламувати свої застосунки та спрямовувати користувачів на свої вебсайти для встановлення додатків через AltStore.

AltStore PAL також інтегровано з Patreon, щоб розробники могли монетизувати свої програми. Власники iPhone у ЄС можуть завантажити AltStore PAL із вебсайту AltStore.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.