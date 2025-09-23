Флагман Vivo X300 у всій красі: офіційні зображення та характеристики

Vivo X300

Vivo оголосила, що презентація флагманської серії смартфонів Vivo X300 відбудеться 13 жовтня 2025 року о 19:00 за місцевим часом у Китаї. Вона прийде на заміну лінійці Vivo X200. На заході покажуть не лише смартфони X300 та X300 Pro, але й цілу низку супутніх продуктів: планшет Vivo Pad 5e, навушники Vivo TWS 5 і розумний годинник Vivo Watch GT 2.

Дизайн

Серія Vivo X300 отримала комплексне оновлення дизайну. Смартфони матимуть чималий круглий блок камер, ефект “підвішених крапель води”, холодно-скульптурне скло та приховану фронтальну камеру, яка має створювати “невидимий” візуальний ефект. У випадку Vivo X300 Pro камера помітніше виступає над задньою панеллю корпусу.

Для Vivo X300 передбачено чотири кольори: Lucky Color, Cozy Purple, Free Blue та Pure Black. Флагманська модель X300 Pro буде доступна у двох кольорах, серед яких виділяється відтінок Wild Brown. Крім того, компанія готує спеціальну Satellite Edition.

Vivo X300

Смартфон Vivo X300 матиме щойно представлений процесор MediaTek Dimensity 9500, який забезпечить високу продуктивність і підтримку сучасних функцій штучного інтелекту. Чип доповнюватимуть конфігурації пам’яті 12+256 ГБ та 16+512 ГБ. Товщина корпусу буде лише 7,95 мм, а діагональ екрана становитиме 6,31 дюйма. Згадується про використання “оксамитового скла” та вертикальної металевої рамки. Смартфон поставлятиметься з операційною системою Android 16 та фірмовою оболонкою OriginOS 6.

Vivo X300 Pro

Флагманська модель X300 Pro також буде заснована на процесорі MediaTek Dimensity 9500. У цьому випадку спеціальна версія Satellite Edition запропонує 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ швидкого сховища на базі пам’яті UFS 4.1 (з чотирьохканальним доступом). Також у смартфоні використано додаткові процесори VS1 та V3+. Ця конфігурація спрямована на покращення роботи з камерами та мультимедіа. Пристрій отримає батарею місткістю 6510 мА·год. Тут також запропонують Android 16 з оболонкою OriginOS 6.

Vivo Pad 5e та інші пристрої

Разом зі смартфонами буде представлено Vivo Pad 5e — планшет для навчання та розваг. Він отримає 12,1-дюймовий дисплей зі зниженим рівнем шкідливого випромінювання, процесор Snapdragon 8s Gen 3, підтримку офісного пакета WPS та спеціальний застосунок CAJViewer. Планшет буде доступний у трьох кольорах: чорному, синьому та фіолетовому.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: thetechoutlook, gsmarena