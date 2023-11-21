Фото переможців другого конкурсу авторів ІТС

Візьми участь у конкурсі та виграй ігровий ноутбук від ?

Вже традиційно, після закінчення конкурсу авторів, публікуємо щось на кшталт «після титрів» 🙂

Ще раз хотів подякувати всім авторам, коментаторам, читачам та, звісно, нашим партнерам MSI.

Не зважаючи на те, що тема цього конкурсу була трохи завузькою, було надіслано багато якісних і цікавих статей. В цей раз ми трохи змінили систему голосування і це більш сподобалось читачам, ніж система голосування під час першого конкурсу. Логічно, що були і не дуже задоволені, але, нажаль, не можна зробити ідеальну систему, яка сподобається геть усім.

Переможець конкурсу Валентин Шашко обіцяв окремий огляд призу, тож, чекаємо і ще раз поздоровляємо з перемогою!

Багато хто з переможців, але все ж, нажаль, не всі, надіслали свої фото з призами, якими ми з радістю поділимося з вами:

На цьому і другий конкурс офіційно оголошую, нарешті, завершеним!

Маю надію, наступні конкурси будуть ще більш цікаві і емоційні!

Слідкуйте за новинами, бо щось мені підказує, що щось дуже цікаве буде вже завтра 🙂

Візьми участь у конкурсі та виграй ігровий ноутбук від ?

Нові моделі ігрових ноутбуків MSI на базі RTX 40** серії з підтримкою DLSS 3.0 – для найвибагливіших геймерів. Ноутбуки серії Prestige та Modern – потужні помічники в роботі, навчанні та повсякденному користуванні.

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