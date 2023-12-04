Foxconn і Pegatron зупинили виробництво iPhone в Індії через екстремальні погодні умови — Reuters

Компанії Foxconn і Pegatron зупинили виробництво Apple iPhone на своїх заводах поблизу міста Ченнаї на півдні Індії через сильні дощі, повідомляє Reuters.

У столиці штату Таміл-Наду, Ченнаї (колишній Мадрас), найбільшому місті штату і великому центрі виробництва електроніки, щонайменше дві людини загинули, а злітно-посадкову смугу одного з найбільш завантажених аеропортів країни затопило після проливного дощу.

За словами джерел, компанія Foxconn ще не вирішила, чи відновлювати виробництво у вівторок на заводі з виробництва iPhone в Таміл-Наду, де працює близько 35 000 осіб.

Foxconn швидко розширила свою присутність в Індії, інвестуючи у виробничі потужності на півдні країни. Це вже другий випадок за останні місяці, коли інша компанія-підрядник Apple — Pegatron була змушена закрити виробничі потужності, тимчасово зупинивши збірку iPhone після пожежі у вересні.