Фрилансерам на радість. «ПриватБанк» та Payoneer запустили в «Приват24» зручну функцію виставлення інвойсу та обіцяють бонус 1 000 грн + $50 в межах промоакції

«ПриватБанк» та Payoneer запустили в онлайн-банкінгу «Приват24» функцію «Запит платежу», яка насамперед стане у пригоді фрилансерам, що виконують різну роботу для іноземних замовників.

У травні «ПриватБанк» та Payoneer підписали угоду про співпрацю з метою інтеграції власних сервісів для більш зручного зарахування платежів. Запуск функції «Запит платежу» — логічне продовження цієї співпраці.

Нова можливість являє собою зручний спосіб отримувати оплату за виконані послуги та дозволяє фрилансерам легко надіслати платіжний запит, а їх клієнтам — швидко здійснити оплату. Щоб виставити інвойс, тепер достатньо вибрати баланс та натиснути кнопку «Запитати платіж». Водночас ніяких регіональних обмежень немає — запити на оплату можна надсилати компаніям у всьому світі.

«Наприклад, фрілансер може надіслати запит на оплату за послуги веб-розробки клієнту, якому він створює веб-сайт. Щойно ви заповните деталі свого запиту, ми надішлемо вашому клієнту електронний лист від вашого імені з інформацією про спосіб оплати (ви також отримаєте копію для обліку). Ваш клієнт може вибрати бажаний спосіб оплати та надіслати кошти безпосередньо на ваш аккаунт Payoneer», Марія Страшко, керівник напрямку переказів «ПриватБанку»

Також «ПриватБанк» та Payoneer запускають для українців промоакцію, в рамках якої обіцяють виплачувати 1 000 грн на картку та $50 на рахунок Payoneer клієнтам, які створили аккаунт через «Приват24» після 28 квітня 2022 року та протягом одного з етапів акції переказали кошти з Payoneer на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від $1 000 (в еквіваленті). Акція діятиме з 10 серпня 2022 року до 10 лютого наступного року.

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