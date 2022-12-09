FTX та Alameda можуть бути причетними до краху UST, Luna та обвалу біткоїну на 29% – NYT і Bloomberg дізналися про розслідування прокуратури США

За даними The New York Times, прокуратура США розслідує справу Сема Бенкмана-Фріда, засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX та спорідненої торгової платформи Alameda Research щодо його можливої ​​причетності до організації «смертельної спіралі» стейблкоіна TerraUSD (UST) і пов’язаного з ним токена Luna. Також джерела Bloomberg повідомляють, що новий генеральний директор FTX і юристи з питань банкрутства зустрілися цього тижня з представниками Федеральної прокуратури у Манхеттені з приводу розслідування краху біржі.

Екосистема Terra керувалася симбіотичними відносинами між двома токенами, які керувалися рядками автоматизованого коду управління зверненнями. Якщо ціна UST перевищувала $1, трейдери були зацікавлені у обміні Luna на UST для отримання прибутку і навпаки. Таким чином, курс UST нібито повинен був утримуватися під контролем.

Але коли інвестори втратили довіру до одного з токенів, другий теж пішов униз – що й називають смертельною спіраллю. У результаті вартість UST та Luna впала практично до нуля за один лише тиждень травня.

Залишається під питанням, чиї дії сприяли прискоренню спіралі. У процесі є явна та таємна сторони. Перша – те, що трейдери можуть бачити у мережі: процес обміну деякими гаманцями UST на інші токени, що викликав паніку на ринку. Прихована частина – у книгах замовлень централізованих бірж, де важче відстежити, хто є хто, оскільки інформація про користувачів не розкривається платформами.

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На початку травня з’явилися перші ознаки занепокоєння стабільністю UST. Anchor, протокол децентралізованого кредитування на блокчейні Terra, знизив дохідність, що пропонується клієнтам, до 18% – він почав відчувати на собі тягар пропозиції нестійких ставок трейдерам, які бажають заблокувати свої токени.

7 травня Terraform Labs, емітент UST, вивела UST на суму $150 млн із Curve – пула, у якому інвестори могли обмінювати UST на інші стейблкоіни за тією ж вартістю. До Квон, засновник Terraform, сказав, що це підготовчий крок перед великим вкладенням коштів у пул за тиждень.

Але через хвилину невідомий гаманець обміняв $84 млн в UST з пулу на USDC. І цей гаманець був не єдиним: 12 інших гаманців обміняли токени на суму $321 млн у період із 7 по 8 травня. Сім із цих гаманців виводили UST з Anchor ще у січні, і коли у травні спіраль почала розгортатися, перший гаманець вивів із Anchor близько $193 млн в UST.

Квон зробив висновок у Твіттері, що Alameda причетні до зниження вартості UST.

Усі події у травні призвели до дисбалансу пулу Curve, в якому на той момент було більше UST, ніж у будь-якому з трьох представлених токенів. Luna Foundation Guard (фонд, створений Terraform для накопичення грошей з метою зберегти вартість UST на рівні $1) почав діяти, вилучивши з пулу UST на $100 млн. Для цього довелося продавати біткоїн, який зберігався в резерві з метою стабілізації. Цей процес у поєднанні з погіршенням ринкових настроїв спричинив зниження ціни біткоїну на 29%.

Це сталося, коли LFG і Terraform Labs вже перебували в режимі «гасіння пожежі», витрачаючи багато криптовалюти, що зберігається, щоб не допустити падіння UST та Luna до нуля. Вони також не досягли успіху, оскільки панічний обмін та зняття коштів з Anchor загальною сумою вже $10 млрд унеможливили відновлення балансу.

У той час як більша частина активності UST відбувалася на децентралізованих платформах, таких як Anchor і Curve, проводилися деякі дії на централізованих біржах, таких як Binance, FTX та інші. Проблема полягала в тому, що коли ціни на UST та Luna почали падати, практично вся ліквідність UST на основних біржах випарувалася.

Дані, зібрані аналітичною фірмою Kaiko на той час, показали, що 8 травня на Binance з’явився величезний потік замовлень у парі UST та іншого стейблкоіна, USDT. На тій же біржі збільшилася сторона «аск» у книзі замовлень UST, що ускладнило б повторну прив’язку токена до долара.

“Зрештою, погана ліквідність на централізованих біржах, ймовірно, відіграла величезну роль у зниженні прив’язки UST, поряд з рядом подій, посилених різким відходом UST з Anchor”, – писав тоді Ріяд Кері з Kaiko.

Kaiko також виявила, що ставки та обсяги фінансування вказують на те, що хтось агресивно шортив Luna. Але оскільки LFG був так зосереджений на витратах біткоїну, щоб допомогти зміцнити UST на Anchor і Curve, залишалося відносно небагато резервного запасу, щоб відповідати масивній стіні продажів, якій протистояла ціна токена на біржах.

За словами джерела New York Times, більшість цих ордерів про продаж UST, мабуть, виходила від Alameda. Офіційні особи США відмовилися від коментарів, коли зв’язалися з ними Bloomberg. FTX не відповіла на запити електронною поштою.

“Хоча ми не можемо довести, що це був FTX, це могли бути вони”, – сказала Клара Медалі, голова відділу досліджень Kaiko, в електронному листі.