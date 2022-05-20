До Квон что-то знал? Корейскую корпорацию Terraform Labs закрыли за несколько дней до обвала цен на LUNA и UST

Основатель Terra До Квон предложил отказаться от алгоритмической стабильной монеты TerraUSD (UST) и сделать новый блокчейн на основе Terra после ее обвала на прошлой неделе. Многие инвесторы лишись огромных денег. А недавно выяснились интересные подробности, которые предшествовали краху криптовалюты.

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Согласно всплывшим данным из юридических документов, за несколько дней до этого печального события произошли ликвидация двух южнокорейских офисов и роспуск корейской корпорации Terraform Labs. Об этом сообщило южнокорейское новостное агентство Digital Today.

Terraform Labs Korea приняла решение о роспуске своей штаб-квартиры в Пусане и филиала в Сеуле на общем собрании акционеров 30 апреля 2022 года. Соответственно, 4 мая была ликвидирована штаб-квартира Terraform Labs Korea, а 6-го — сеульский филиал. Согласно записям корпоративного реестра, ликвидатором указан генеральный директор До Квон.

Время принятия этих решений вызвало подозрения в криптосообществе из-за их потенциальной связи с событиями финансового уничтожения стейблкоинов Terra (LUNA) и UST 10 мая.

Дo Kвoн перевел принадлежащие Terra Foundation 52189 биткoйнoв на криптобиржу Gemini, еще 28205 — отправились на Binance. Монеты общей стоимостью 2 млрд долларов выступали резервом для поддержки стоимости LUNA и UST.