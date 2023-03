У Китаї створили ґаджет для дистанційних поцілунків — він приєднується до смартфона і дозволяє парам на відстані «відчути близькість»

Стосунки на відстані часто бувають дуже важкими через відсутність близькості. Однак китайські дослідники намагаються розв’язати цю проблему, створивши пристрій для імітації поцілунків.

Девайс, розроблений групою студентів з Професійного інституту мехатронних технологій Чанчжоу, складається з пари силіконових губ, які запам’ятовують рухи, тиск та температуру людських губ та надсилають інформацію на інший парний пристрій, який усе це відтворює.

«Губи» працюють через програму на смартфоні та приєднуються через порт для зарядки. Поцілунки можна відіслати партнеру, який використовує такий самий пристрій. Повідомляється, що девайс може відтворювати навіть звук — тому користувачам треба обережніше поводити себе з іграшкою і не надто захоплюватись процесом.

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the “mouth” on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe

