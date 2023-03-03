У Китаї створили ґаджет для дистанційних поцілунків — він приєднується до смартфона і дозволяє парам на відстані «відчути близькість»

Стосунки на відстані часто бувають дуже важкими через відсутність близькості. Однак китайські дослідники намагаються розв’язати цю проблему, створивши пристрій для імітації поцілунків.

Девайс, розроблений групою студентів з Професійного інституту мехатронних технологій Чанчжоу, складається з пари силіконових губ, які запам’ятовують рухи, тиск та температуру людських губ та надсилають інформацію на інший парний пристрій, який усе це відтворює.

«Губи» працюють через програму на смартфоні та приєднуються через порт для зарядки. Поцілунки можна відіслати партнеру, який використовує такий самий пристрій. Повідомляється, що девайс може відтворювати навіть звук — тому користувачам треба обережніше поводити себе з іграшкою і не надто захоплюватись процесом.

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

￼The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the “mouth” on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe — China in Pictures (@tongbingxue) February 22, 2023

Програма може об’єднувати лише одного відправника та одного одержувача одночасно (для сприяння моногамним стосункам, за словами творця) і вимагає згоди обох сторін.

Один з винахідників пристрою каже, що ідея розробки прийшла йому в голову після семи років стосунків на відстані зі своєю тепер уже колишньою дівчиною. Він також вважає, що пристрій може допомогти людям з інфекційними захворюваннями порожнини рота.

Повідомлення про пристрій викликали неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Дехто каже, що це моторошно та дивно, дехто загадується над питанням — чому пристрій немає язика, а інші запитують, де можна придбати губи.

Пара девайсів нині продається у китайському інтернет-магазині Taobao — приблизно за $80.

Однак це не перший пристрій, який імітує поцілунки. У 2016 році один з інститутів Малайзії випустив «Кіссінджер» — чохол для телефону з підкладкою, яку користувач цілував, щоб цей досвід відтворити на іншому пристрої. Але він був не таким реалістичним, як китайські силіконові губи.

Джерело: Techspot