На Alibaba продають електромобіль… у вигляді 3-метрового динозавра — одного заряду акумулятора вистачить на 6 годин безперервної “їзди”

Alibaba, як і будь-який китайський сайт, це скарбниця дивних товарів. Цього разу журналісти Electrek натрапили на цікаву позицію у категорії електромобілів — електричний транспортний засіб у вигляді… динозавра.

Електродинозавр довжиною близько 3 метрів пропонує швидкість 50 метрів за хвилину, тобто приблизно 3 км/год. Елементи керування встановленні на самому диво-транспорті, але є й пульт дистанційного керування.

Окрім стандартної проходки, динозавр має функцію відкривання/закривання рота, махання хвостом та включення “світлових ефектів”.

Винахід має двигун потужністю 700 Вт (майже ціла кінська сила!) і пару акумуляторних батарей. Продавець каже, що одного заряду вистачає на 6 годин роботи, що досить непогано для такого дивного транспорту — для порівняння стандартний електровелосипед забезпечить 3 години безперервної роботи. З огляду на розміри динозавра, це очікувано — той вмістить акумулятор більшого розміру, ніж тендітний електричний велотранспорт.

Курс УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ Зберіть свою команду мрії та ведіть її до спільної мети. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Щодо того, як рухається транспорт, то, ймовірно, на ногах динозавра встановлені маленькі коліщата плюс додатковий двигун, який рухає їх зі сторони в сторону. Однак у реальності здається, що динозавр дійсно йде, а не їде.

Динозавр має обмеження ваги до 150 кг, тож навряд чи це просто дитяча іграшка. На промовідео товару його осідлали дорослі люди — і, схоже, можуть дійсно просувати як вид електротранспорту. Обійдеться таке задоволення “всього” у $3500.

Electrek нині вже зібрав цілу колекцію “дивного електротранспорту” з Alibaba, у переліку — електровелосипед-таксі, крихітний евакуатор, автобус-тигр чи електробудинок на колесах.