На Alibaba продають електромобіль… у вигляді 3-метрового динозавра — одного заряду акумулятора вистачить на 6 годин безперервної “їзди”

Alibaba, як і будь-який китайський сайт, це скарбниця дивних товарів. Цього разу журналісти Electrek натрапили на цікаву позицію у категорії електромобілів — електричний транспортний засіб у вигляді… динозавра.
Електродинозавр довжиною близько 3 метрів пропонує швидкість 50 метрів за хвилину, тобто приблизно 3 км/год. Елементи керування встановленні на самому диво-транспорті, але є й пульт дистанційного керування.
Окрім стандартної проходки, динозавр має функцію відкривання/закривання рота, махання хвостом та включення “світлових ефектів”.
Винахід має двигун потужністю 700 Вт (майже ціла кінська сила!) і пару акумуляторних батарей. Продавець каже, що одного заряду вистачає на 6 годин роботи, що досить непогано для такого дивного транспорту — для порівняння стандартний електровелосипед забезпечить 3 години безперервної роботи. З огляду на розміри динозавра, це очікувано — той вмістить акумулятор більшого розміру, ніж тендітний електричний велотранспорт.
Щодо того, як рухається транспорт, то, ймовірно, на ногах динозавра встановлені маленькі коліщата плюс додатковий двигун, який рухає їх зі сторони в сторону. Однак у реальності здається, що динозавр дійсно йде, а не їде.
Динозавр має обмеження ваги до 150 кг, тож навряд чи це просто дитяча іграшка. На промовідео товару його осідлали дорослі люди — і, схоже, можуть дійсно просувати як вид електротранспорту. Обійдеться таке задоволення “всього” у $3500.
Electrek нині вже зібрав цілу колекцію “дивного електротранспорту” з Alibaba, у переліку — електровелосипед-таксі, крихітний евакуатор, автобус-тигр чи електробудинок на колесах.
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