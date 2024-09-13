Garry’s Mod встановила рекорд Гіннесса: найпродаваніша ПК-гра в історії

Нове видання Книги рекордів Гіннеса для геймерів 2025 року офіційно визнало Garry’s Mod найуспішнішим ПК-ексклюзивом усіх часів. Ця гра-пісочниця, яку створила студія Facepunch Studios, вийшла ще 2004 року та швидко завоювала серця гравців.
Garry’s Mod is now officially ‘The Best Selling PC Exclusive Ever’ in the @GWR Gamer’s Edition 2025!#GWR2025 #GamersEdition2025 pic.twitter.com/QMXnb4Ci7z
— Garry’s Mod (@gmodofficial) September 12, 2024
Garry’s Mod побудовано на основі ігрових елементів від Valve, зокрема Half-Life 2, Portal та Left 4 Dead. Гра надає користувачам безмежні можливості для взаємодії з різноманітними об’єктами, що забезпечило її популярність серед гравців різного віку та інтересів.
За 18 років існування Garry’s Mod розійшлася тиражем понад 20 мільйонів копій на платформі Steam. Цей показник перевершив навіть такі хіти, як Total War: Warhammer 2 та World of Warcraft, якщо брати до уваги лише ПК-версії.
Вплив Garry’s Mod на ігрову індустрію виходить далеко за межі власне самої гри. Спільнота створила популярні режими, як-от Prop Hunt та Trouble in Terrorist Town, які згодом стали окремими феноменами. Крім того, гра стала платформою для створення численних машиніма-фільмівМашиніма (англ. Machinima) — різновид відео, створених на основі ігрового рушія відеоігор, а також технологія створення таких відео..
Гаррі Ньюман, творець гри, зізнався, що не очікував такого успіху. У соцмережі X він жартома зауважив:
«Ніколи не думав, що стану рекордсменом, і це не буде пов’язано з креветковими чипсами».
Згідно з даними SteamDB, упродовж останньої доби в Garry’s Mod одночасно грали понад 24 000 користувачів. Гру можна придбати в Steam за ₴169.
Джерело: Neowin
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