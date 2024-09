Garry’s Mod встановила рекорд Гіннесса: найпродаваніша ПК-гра в історії

Нове видання Книги рекордів Гіннеса для геймерів 2025 року офіційно визнало Garry’s Mod найуспішнішим ПК-ексклюзивом усіх часів. Ця гра-пісочниця, яку створила студія Facepunch Studios, вийшла ще 2004 року та швидко завоювала серця гравців.

Garry’s Mod is now officially ‘The Best Selling PC Exclusive Ever’ in the @GWR Gamer’s Edition 2025!#GWR2025 #GamersEdition2025 pic.twitter.com/QMXnb4Ci7z

— Garry’s Mod (@gmodofficial) September 12, 2024