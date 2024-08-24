Знову не Half-Life 3: Valve анонсувала гру Deadlock

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Компанія Valve зняла завісу таємничості з Deadlock — багатокористувацької гри, у яку тисячі гравців грали впродовж кількох тижнів без офіційного анонсу.

Протягом серпня Deadlock поступово набирала популярність завдяки системі запрошень. Наявні тестувальники могли запрошувати своїх друзів, що призвело до швидкого зростання кількості гравців. У середині серпня гра досягла позначки в понад 18 000 одночасних гравців, а цього тижня ця цифра зросла до 44 000.

Попри широку доступність гри для тих, хто мав знайомих серед гравців, Valve просила учасників «не ділитися інформацією про гру ні з ким». Це попередження з’являлося на екрані завантаження. Однак багато гравців проігнорували це прохання, яке не мало юридичної сили. Як наслідок, у мережі з’явилися відеоролики з геймплеєм та навіть огляд у виданні The Verge.

Завдяки цим витокам стало відомо, що Deadlock — це шутер від третьої особи з елементами MOBA. У грі змагаються команди по 6 гравців на карті із чотирма лініями, де постійно з’являються хвилі ботів. Valve попереджає, що гра перебуває на ранній стадії розробки й містить багато тимчасових візуальних елементів та експериментального геймплею.

Тепер Valve офіційно зняла обмеження на поширення інформації про Deadlock і відкрила сторінку гри в Steam. Хоча проєкт усе ще доступний лише за запрошеннями, очікується, що компанія почне активно обговорювати його особливості.

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Джерело: IGN

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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