Новини Ігри 24.08.2024 о 07:13 comment views icon

Знову не Half-Life 3: Valve анонсувала гру Deadlock

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Ігор Панченко

Автор новин

Знову не Half-Life 3: Valve анонсувала гру Deadlock

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Компанія Valve зняла завісу таємничості з Deadlock — багатокористувацької гри, у яку тисячі гравців грали впродовж кількох тижнів без офіційного анонсу.

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Протягом серпня Deadlock поступово набирала популярність завдяки системі запрошень. Наявні тестувальники могли запрошувати своїх друзів, що призвело до швидкого зростання кількості гравців. У середині серпня гра досягла позначки в понад 18 000 одночасних гравців, а цього тижня ця цифра зросла до 44 000.

Попри широку доступність гри для тих, хто мав знайомих серед гравців, Valve просила учасників «не ділитися інформацією про гру ні з ким». Це попередження з’являлося на екрані завантаження. Однак багато гравців проігнорували це прохання, яке не мало юридичної сили. Як наслідок, у мережі з’явилися відеоролики з геймплеєм та навіть огляд у виданні The Verge.

Завдяки цим витокам стало відомо, що Deadlock — це шутер від третьої особи з елементами MOBA. У грі змагаються команди по 6 гравців на карті із чотирма лініями, де постійно з’являються хвилі ботів. Valve попереджає, що гра перебуває на ранній стадії розробки й містить багато тимчасових візуальних елементів та експериментального геймплею.

Тепер Valve офіційно зняла обмеження на поширення інформації про Deadlock і відкрила сторінку гри в Steam. Хоча проєкт усе ще доступний лише за запрошеннями, очікується, що компанія почне активно обговорювати його особливості.

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Джерело: IGN

Розділ Ігри виходить за підтримки?

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