Gearbox показала перше DLC до Borderlands 4 — з новим регіоном і роботом, що обожнює азарт

Маргарита Юзяк

DLC до Borderlands 4 / Gearbox

Студія Gearbox вперше показала дебютне DLC до Borderlands 4 під назвою Mad Ellie and the Vault of the Damned. Здавалося гра вийшла зовсім нещодавно, а от вже заплановано реліз додаткового контенту.

Під час трансляції Tokyo Game Show 2025 стало відомо, що доповнення принесе нового мисливця за Сховищами, нову історію та цілу купу контенту. Також очікується новий регіон для дослідження, додаткові місії та легендарне спорядження. А ще в DLC буде велика добірка косметики — голови, стилі, скіни та рамки. Серед них: 4 голови Шукачів, 6 стилів, скіни для зброї, транспорту й дронів, а також рамка для ECHO-4.

Головна зірка DLC — робот C4SH, який колись працював дилером у казино: роздавав карти, стежив за гравцями й бачив, як одні зривають джекпоти, а інші програють останнє. Але щось змусило його переосмислити своє життя — і тепер він залишив казино, щоб вирушити на пошуки власного щастя як мисливець за Сховищами.

Він перетворив свої старі звички на частину характеру. Як саме працюють його здібності — поки загадка, але глава студії Ренді Пітчфорд вже натякнув: минуле C4SH буде не просто фоном. Робот став Шукачем Сховищ, але все одно кидає кубики або карти, щоб активувати випадкові ефекти. Це означає, що геймплей стане більш непередбачуваним.

Розробники поки не розкрили всі “карти” C4SH, але тизер натякає на незвичний підхід до геймплею. Його концепція з опорою на удачу нагадує стиль Claptrap із Borderlands: The Pre-Sequel, тільки без постійного бубніння. До речі, у новій частині його можна змусити замовчати.

Реліз Borderlands 4: Mad Ellie and the Vault of the Damned заплановано на перший квартал 2026 року. Тепер разом з патчами, які приведуть гру до ладу після проблемного запуску, чекаємо новий контент. І тут не забудемо нагадати, як бос Borderlands 4 наїхав на гравців, що критикують оптимізацію.

