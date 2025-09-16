Новини Ігри 16.09.2025 comment views icon

"Напишіть свій рушій і покажіть, як треба": бос Borderlands 4 наїхав на гравців, що критикують оптимізацію

Маргарита Юзяк

Borderlands 4 / Gearbox

Borderlands 4 стартувала з хвилею критики через проблеми з продуктивністю, але бос Gearbox вирішив “підлити у вогонь олії”. Йому знову вдалося створити скандал своїми висловлюваннями.

На старті користувачі ПК обвалили рейтинг Borderlands 4 в Steam, оскільки зіштовхнулися з сильними багами. Деякі навіть зависали в ігровому меню, тож навіть не змогли розпочати основний сюжет. Гендиректор студії Gearbox Ренді Пітчфорд має свою думку стосовно проблем з оптимізацією — винні гравці.

Бос студії присвятив серію дописів в X (Twitter), в яких порадив усім незадоволеним оформити повернення коштів. Він додав, що Borderlands 4 створювалася майже шість років і є грою “преміальної якості для преміумгеймерів”. Тут добре вписуються його слова з попереднього скандалу — буцімто “геймери преміум якості” точно мали б знайти $80 на Borderlands 4. Хоча після шквалу хейту Gearbox виставила ціну на базову гру дещо меншою.

“Мінімальні та рекомендовані характеристики вже опубліковані. Найпоширеніше обладнання — це смартфон чотирирічної давності. Borderlands 4 — це преміальна гра для преміальних гравців. Як вона не запускається на PlayStation 4, так само не варто очікувати, що вона працюватиме на застарілому ПК. На відміну від консолей, ми не можемо завадити гравцям на ПК із слабким залізом спробувати запустити гру. Хтось пробує — і злиться”, — каже Ренді Пітчфорд.

Таке ставлення лише розізлило гравців: спільнота вважає, що замість пошуку рішень Пітчфорд просто знецінює критику. Він продовжував сваритися з користувачами в коментарях.  Наприклад, його розізлило порівняння проблем їхнього тайтлу з Cyberpunk 2077.

“Напишіть власний рушій і покажіть, як треба, будь ласка”, — продовжив критику Ренді.

Гендиректор стверджує, що менше 0,01% користувачів стикаються з “реальними” технічними проблемами. У той самий час кількість позитивних відгуків в Steam досягла 67% зі статусом “змішані”. Нарікань стосовно графіки чи сюжету немає, проте низьку продуктивність сварять майже в кожній негативній рецензії.

"Напишіть свій рушій і покажіть, як треба": бос Borderlands 4 наїхав на гравців, що критикують оптимізацію"Напишіть свій рушій і покажіть, як треба": бос Borderlands 4 наїхав на гравців, що критикують оптимізацію

Ренді Пітчфорд на цьому не зупинився. Надалі він радив тим самим “0,01% гравців” вимикати об’ємний туман, змінювати баланс FPS і роздільної здатності, а також знижувати налаштування графіки. За його словами, завдяки налаштуванням можна піднятися до 120 FPS на ПК з три- та чотирирічним обладнанням. Але фанати додавали, що його поради часто суперечать офіційним рекомендаціям Borderlands 4.

Зрозуміло, що Borderlands 4 отримає патчі та розробники покращать оптимізацію, проте “неприємний посмак” від ставлення студії залишиться. Попри всі проблеми, розробники не проґавили можливості відкрито глузувати з ексвласника Gearbox.

Borderlands 4 вийшла 12 вересня 2025 року на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК. Для власників Nintendo Switch 2 реліз відбудеться трохи пізніше, 3 жовтня. В Steam ціна на тайтл стартує від ₴2 999.

Джерело: Ренді Пітчфорд

