Геймплейне відео The Last of Us Part 1 показує, як ведеться бій у рімейку

У мережу почали просочуватися відомості про геймплей The Last of Us Part 1 – рімейка оригінальної гри 2013 року. При цьому можна оцінити бойову механіку та візуальні ефекти.

Yup… it's another wave of leaks again. More screenshots of The Last of Us: Part 1 are emerging… pic.twitter.com/E80d8jCQVC — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) July 20, 2022

The Last of Us була випущена в 2013 році, і хоча на той час вона вважалася однією з найкращих ігор завдяки сюжету, персонажам та загальному напрямку, геймплей викликав суперечки. Деяким гра здалася надто важкою та повільною. Однак її продовження, The Last of Us Part II, було значно плавнішим та більш заохочуючим. І після анонсу рімейку шанувальники сподівалися побачити у ньому зміни у геймплей.

Наявні скріншоти і короткі відео геймплею The Last of Us Part 1 показують, наскільки змінився бій у рімейку. Здебільшого він виглядає як покращена версія бою з оригінальної гри, а не як еволюція ігрового процесу The Last of Us Part II. У сиквелі гравці могли пірнати, ухилятися та повзати. Схоже, що в рімейку ці можливості недоступні принаймні для Джоела. Хоча з The Last of Us Part II в рімейк перенесли верстат з докладною анімацією для покращення зброї та спорядження.

Anyone wanna see the new workbenches? They look pretty coolhttps://t.co/DE3vGH247Y — Nick  (@Shpeshal_Nick) July 20, 2022

Гра The Last of Us Part 1 вийде вже незабаром. Її реліз відбудеться 2 вересня 2022 року для PlayStation 5. Випуск для ПК запланований на пізніший термін. Очікується, що незабаром з’явиться більше відомостей про покращення в геймплей ремейка.

Джерело: comicbook