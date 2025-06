Для 007 First Light про молодого Бонда планують динамічні місії — на кшталт «невловимих цілей» Hitman

007 First Light / IO Interactive

IO Interactive підтверджує, що цілком ймовірно в 007 First Light варто очікувати місії, схожі на Hitman: World of Assassination.

Якщо казати точніше, то йдеться про тимчасові місії на кшталт «невловимих цілей» — одноразових завдань, які зникають назавжди у разі провалу. Наприклад, у трейлері Hitman побачила Мадса Міккельсена з «Казино Рояль» — за його ліквідацію дадуть нагороду в 007: First Light. Принаймні такий був задум, каже CEO IO Interactive Хакан Абрак.

«Ми, безумовно, вже маємо величезний досвід завдяки World of Assassination — і також добре знаємо, як розширити однокористувацький ігровий досвід, надаючи гравцям бажаний безплатний контент», — сказав Хакан Абрак.

За його словами, розробники поставили за мету зробити «найкращу можливу та найвпливовішу пригоду для гравців» з 007 First Light про молодого Бонда. Проте одразу після релізу IO не виключає, що зможе «застосувати деякі зі знань, отриманих із World of Assassination, до Бонда». Також вони думають, що зможуть зробити більше бойових моментів, більше динаміки — і менше обмежень, ніж у строго класичному Hitman. Абрак також уточнив, що у First Light буде більше фокусування на утаємниченні, екшн-сценах, а також плавному перемиканні між дальніми атаками та ближнім боєм. Крім того, на гравців чекає водіння «екзотичних автомобілів».

Поки IO не показала жодного фрагмента геймплею, але з трейлера видно: гра буде помітно більш динамічною, ніж Hitman. І хоча вона не пов’язана з жодним попереднім Бондом, студія не виключає камео знайомих лиходіїв. Нагадаємо, 007 First Light вийде у 2026 році на PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 та ПК. Це буде окрема історія, яка покаже Бонда на початку його кар’єри, до подій знайомих фільмів.

