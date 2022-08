Геймстудія CD PROJEKT RED запустила ювілейний розпродаж ігор на честь свого 20-річчя (і дарує CDPR Goodies Collection)

На честь 20-ї річниці геймстудія CD PROJEKT RED оголосила розпродаж на власні ігри, а також безкоштовно віддає набір з ювілейними бонусами CDPR Goodies Collection.

Він містить постери, цифрові шпалери, концепт-арти та багато іншого із серії ігор «Відьмак» та Cyberpunk 2077:

Якщо ви не встигли отримати The Witcher Goodies Collection або Cyberpunk 2077 Goodies Collection окремо раніше, то тепер можете отримати весь контент одразу.

It's been 20 years since the adventure began back in 2002.

Celebrate CDPR's 20th Anniversary! 🎂 Shop discounts and claim your free Goodies Collection (with additional content) TODAY 🎉👉 https://t.co/oVrl7hFI4y

Honored to share this road with you, happy birthday @CDPROJEKTRED! pic.twitter.com/EDchYp1RAW

— GOG.COM (@GOGcom) August 8, 2022