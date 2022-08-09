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Геймстудія CD PROJEKT RED запустила ювілейний розпродаж ігор на честь свого 20-річчя (і дарує CDPR Goodies Collection)

Геймстудія CD PROJEKT RED запустила ювілейний розпродаж ігор на честь свого 20-річчя (і дарує CDPR Goodies Collection)

На честь 20-ї річниці геймстудія CD PROJEKT RED оголосила розпродаж на власні ігри, а також безкоштовно віддає набір з ювілейними бонусами CDPR Goodies Collection.

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Він містить постери, цифрові шпалери, концепт-арти та багато іншого із серії ігор «Відьмак» та Cyberpunk 2077:

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Знижки на ігри складають від 20% за “Гвінт” та 50% за Cyberpunk 2077 до 70-85% за ігри серії “Відьмак”.

Геймстудія CD PROJEKT RED запустила ювілейний розпродаж ігор на честь свого 20-річчя (і дарує CDPR Goodies Collection)

Джерело: GOG


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