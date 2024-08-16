Новини Кіно 16.08.2024 о 16:52 comment views icon

«Геллбой: Горбань» — перший тизер-трейлер українською та дата прем’єри

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Ігор Панченко

Автор новин

«Геллбой: Горбань» — перший тизер-трейлер українською та дата прем’єри

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Вийшов перший трейлер фільму «Геллбой: Горбань» українською. У кінотеатрах України стрічка з’явиться з 26 вересня.

Фільм розповість історію молодого Геллбоя, якого зіграє Джек Кесі («Дедпул 2»). Разом зі своїм напарником з Бюро Паранормальних Досліджень і Захисту герой намагатиметься завадити вторгненню монстрів з інших вимірів. Після успішної місії вони потрапляють в аварію та опиняються в покинутому селі, де зустрічаються з Горбанем — істотою, яка тероризує місцевих жителів.

Трейлер

Режисер фільму, Браян Тейлор («Адреналін»), наголошує, що його версія Геллбоя відрізняється від попередніх екранізацій. За його словами, це не просто перезапуск франшизи, а самостійний фільм, який має сприйматися як окремий твір мистецтва. Режисер прагне відтворити образ молодого Геллбоя — саркастичного, душевного детектива, який розв’язує надприродні проблеми.

«Геллбой: Горбань» — перший тизер-трейлер українською та дата прем’єри

Творець оригінальних коміксів Майк Міньйола високо оцінив нове перезавантаження, зазначивши, що вперше бачить на екрані саме того персонажа, якого він створив. Це контрастує з попередніми версіями від Гільєрмо дель Торо та Ніла Маршалла, які, на думку Тейлора, значно відхилялися від першоджерела.

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У фільмі також знімаються Джефферсон Вайт («Повстання штатів»), Аделін Рудольф (серіал «Рівердейл») та Лія Макнамара (серіал «Вікінги»).

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Розділ Кіно виходить за підтримки?

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