Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Вийшов перший трейлер фільму «Геллбой: Горбань» українською. У кінотеатрах України стрічка з’явиться з 26 вересня.

Фільм розповість історію молодого Геллбоя, якого зіграє Джек Кесі («Дедпул 2»). Разом зі своїм напарником з Бюро Паранормальних Досліджень і Захисту герой намагатиметься завадити вторгненню монстрів з інших вимірів. Після успішної місії вони потрапляють в аварію та опиняються в покинутому селі, де зустрічаються з Горбанем — істотою, яка тероризує місцевих жителів.

Трейлер

Режисер фільму, Браян Тейлор («Адреналін»), наголошує, що його версія Геллбоя відрізняється від попередніх екранізацій. За його словами, це не просто перезапуск франшизи, а самостійний фільм, який має сприйматися як окремий твір мистецтва. Режисер прагне відтворити образ молодого Геллбоя — саркастичного, душевного детектива, який розв’язує надприродні проблеми.

Творець оригінальних коміксів Майк Міньйола високо оцінив нове перезавантаження, зазначивши, що вперше бачить на екрані саме того персонажа, якого він створив. Це контрастує з попередніми версіями від Гільєрмо дель Торо та Ніла Маршалла, які, на думку Тейлора, значно відхилялися від першоджерела.

Онлайн-курс "Алгоритми та структури даних" від robot_dreams. Навчіться обирати й створювати алгоритми для пошуку нестандартних рішень, оптимізації програмного коду та масштабування IT-систем. Програма курсу та реєстрація

У фільмі також знімаються Джефферсон Вайт («Повстання штатів»), Аделін Рудольф (серіал «Рівердейл») та Лія Макнамара (серіал «Вікінги»).

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.