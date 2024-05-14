Gemini 1.5 Flash — швидка мультимодальна модель Google із контекстним вікном у 2 млн токенів

Google оголосила про випуск Gemini 1.5 Flash — невеликої мультимодальної моделі, створеної для масштабування та вирішення вузьких високочастотних завдань.

Модель постачається з «проривним» контекстним вікном у 2 млн токенів і доступна відсьогодні в загальнодоступній попередній версії через Gemini API у Google AI Studio.

Gemini 1.5 Pro, яка дебютувала в лютому, також отримає контекстне вікно, розширене до 2 млн токенів. Розробники, зацікавлені в оновленні, повинні зареєструватися в листі очікування.

Між моделями є деякі помітні відмінності: Gemini 1.5 Flash призначена для тих, кому важлива швидкість виведення, тоді як Gemini 1.5 Pro має більші «ваги» та працює подібно до Google 1.0 Ultra.

Джош Вудворд, віце-президент Google Labs, зазначив, що розробникам слід використовувати Gemini 1.5 Flash, якщо вони хочуть швидко виконувати завдання, де низька затримка має значення. З іншого боку, він пояснив, що Gemini 1.5 Pro орієнтована на «більш загальні або складні, часто багатоетапні завдання з міркування».

Gemini 1.5 Flash була представлена буквально через добу після того, як OpenAI анонсувала GPT-4o — так само мультимодальну LLM доступні для всіх (і через окрему програму для ПК).

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Обидві моделі Gemini доступні для загального перегляду в більш ніж 200 країнах і територіях по всьому світу.

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