OpenAI створила настільну програму ChatGPT для macOS та відкрила загальний доступ до магазину GPT Store

Технічний директор OpenAI Міра Мураті оголосила про випуск настільної програми ChatGPT. Наразі вона доступна лише для macOS.

OpenAI провела демонстрацію роботи настільної програми під час свого заходу у вівторок. Користувачі могли відкрити ChatGPT у маленькому вікні поряд з іншою програмою. Вони ставили питання ChatGPT про те, що у них на екрані — набираючи чи вимовляючи запит. Потім ChatGPT може відповісти на основі того, що він «бачить».

OpenAI каже, що користувачі можуть ставити запитання ChatGPT за допомогою комбінації клавіш Option + Space, а також робити та обговорювати знімки екрана в програмі. Доступ до програми отримають користувачі платної та безплатної версій сервісу. Проте відсьогодні вона буде доступна лише для користувачів ChatGPT Plus, а найближчими тижнями відбудеться ширше розгортання.

OpenAI планує запустити версію програми для Windows «пізніше цього року». ChatGPT вже доступний у вигляді застосунку для iOS та Android.

Водночас OpenAI повідомила про оновлення інтерфейсу ChatGPT та поділилася його зображеннями. Зміни насправді незначні. Вони проявляються на головному екрані та макеті повідомлень.

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«Ми знаємо, що ці моделі стають дедалі складнішими», — пояснює Міра Мураті. «Але ми хочемо, щоб взаємодія стала більш природною, легкою, і щоб ви взагалі не зосереджувалися на інтерфейсі користувача, а зосередилися на співпраці з ChatGPT».

Разом з тим OpenAI робить низку своїх функцій, які раніше були доступними лише на умовах підписки, доступними для користувачів безплатної версії ChatGPT. Найцікавішою з них є можливість працювати з GPT Store та використовувати користувацьких ботів.

Компанія відкрила свій магазин GPT Store для платних підписників лише чотири місяці тому, 10 січня. Магазин дозволяє підписникам ChatGPT Plus створювати власні чат-боти, які називаються GPT, і ділитися ними. OpenAI пропонує програму розподілу доходів на основі залучення для розробників GPT. Але аудиторія для ботів була обмежена через обмеження доступу лише для платних користувачів ChatGPT. Тепер ситуація повинна покращитися завдяки ширшій доступності магазину.

Джерело: The Verge 1, 2

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