Гендир Nvidia порекомендував країнам будувати суверенну інфраструктуру штучного інтелекту для економічного зростання й захисту культури

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг поділився думкою, що кожна країна повинна мати власну інфраструктуру штучного інтелекту, щоб скористатися економічним потенціалом і захистити власну культуру.

Ви не можете дозволити, щоб це було зроблено іншими. — сказав Хуанг на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї.

Хуанг, чия компанія завдяки домінуванню на ринку висококласних ШІ-чіпів злетіла до 1,5 трлн доларів, заявив, що його компанія «демократизує» доступ до ШІ завдяки швидкому зростанню ефективності обчислень на основі алгоритмів штучного інтелекту.

Решта залежить від вас: ви повинні проявити ініціативу, активізувати свою галузь, побудувати інфраструктуру так швидко, як тільки зможете.

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Він сказав, що страхи щодо небезпеки ШІ перебільшені, зазначивши, що інші нові технології та галузі, такі як автомобілі та авіація, були успішно врегульовані.

Є певні інтереси в тому, щоб налякати людей цією новою технологією, містифікувати цю технологію, заохотити інших людей нічого не робити з цією технологією і покластися на них. І я думаю, що це помилка.

Після нового раунду американських обмежень у жовтні, накладених на деякі з її ШІ-чіпів, Nvidia заявила в листопаді, що працює з клієнтами в Китаї та на Близькому Сході над отриманням експортних ліцензій на нові продукти, які відповідатимуть американським правилам, передає Reuters.