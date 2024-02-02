Вартість Nvidia сягнула $1,52 трлн — із рекордним місячним зростанням майже на $300 млрд

Попередній максимум був зафіксований у травні 2023-го, коли місячний «стрибок» склав близько $250 млрд.

Nvidia відзначилась рекордним сплеском ринкової вартості у січні, зафіксувавши найбільше місячне зростання у своїй історії — на $300 млрд до загалом $1,52 трлн. Інтерес до компанії зумовлений підвищеним оптимізмом до штучного інтелекту та її нещодавнім анонсом щодо розширення пропозицій для нової технології.

Торік у грудні акції компанії досягли нових висот після анонсу нових графічних процесорів для настільних комп’ютерів і вдосконалення компонентів та програмного забезпечення, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Microsoft в той самий часі відзначилась як найдорожча компанія світу, додавши $159,36 до своєї вартості, що в основному пояснюється зростанням попиту на її хмарний сервіс Azure. Днями техногігант оприлюднив квартальний звіт про доходи та анонсував витрати на ШІ, які, як очікується, «суттєво зростуть» на послідовній основі.

Станом на середу ринкова вартість Microsoft становила $2,95 трлн, що підняло її в рейтингу вище за Apple із $2,85 трлн. Meta зміцнила свою позицію минулого місяця, перевищивши позначку в $1 трлн ринкової вартості — вперше з вересня 2021 року. А Tesla втратила близько 24,5% своєї вартості через побоювання щодо уповільнення зростання. Генеральний директор Ілон Маск попередив, що цього року зростання продажів буде «значно нижчим», попри нещодавнє зниження цін.

Джерело: Reuters