Годинник, який майнить біткоїн, коштуватиме $40 000

Ювелірний дім Jacob & Co у партнерстві з майнінговою платформою GoMining представив нову лімітовану колекцію Epic X GoMining — поєднання швейцарського механічного годинника преміум‑класу та цифрового майнера біткоїна із потужністю 1 000 TH/s.





Тепер можна позихуватися не просто дорогим годинником на зап’ясті, а маленьким майнером, який працює і приносить BTC — чергове дивне поєднання розкоші та технології в одному аксесуарі. Кожен комплект включає механічний годинник із 44‑мм корпусом із чорного титану з DLC‑покриттям і скелетон‑механізмом, натхненним темою Bitcoin, а також сертифікат обчислювальної потужності, що дозволяє власнику отримувати винагороди в BTC щодня завдяки мережі дата‑центрів GoMining. Втім, ці наручні годинники не мають фізичного майнінгового обладнання всередині: сертифікат представляє долю хешрейту в інфраструктурі GoMining, яка розподіляє винагороди пропорційно потужності.

Колекція випускається ексклюзивно в 100 екземплярах по всьому світу і коштує $40 тис. за набір — приблизно $30 тис. за годинник та $20 тис. за сертифікат потужності майнінгу, що дає знижку близько $10 тис. у порівнянні з окремою купівлею двох компонентів. Дебют колекції заплановано на криптовалютній конференції Consensus у Гонконгу 10-12 лютого 2026 року, а згодом її покажуть у шоурумах Jacob & Co у Нью‑Йорку та Маямі, на офіційному сайті бренду та в маркетплейсі GoMining.

“2026 рік стане великим роком для GoMining. Партнерство з відомим брендом дозволяє нам вийти на їхню аудиторію в сегменті люксу, а також познайомити цю аудиторію (якщо вона ще не знає нас) зі світом криптомайнінгу. Це партнерство гарантує, що обидві аудиторії працюють із брендами, яким можна довіряти і які пропонують продукт найвищого рівня”, — повідомив генеральний директор GoMining Марк Залан.

За оцінками деяких аналітиків, потужність 1 000 TH/s теоретично може приносити близько $7 тис. на рік, але ця цифра сильно залежить від курсу BTC і складності мережі. Якщо ціна біткоїна впаде на 20 %, або складність майнінгу зросте, дохід може зменшитися до $4-5 тис. на рік. Крім того, витрати на обслуговування та електроенергію, хоч і включені у сервіс GoMining, теж можуть впливати на реальний прибуток, тому потенційні власники повинні розглядати ці цифри скоріше як орієнтир, а не гарантований дохід.





Так чи інакше, продукт поєднує розкіш і технології: це не просто статусна дрібничка, а аксесуар із можливістю генерації пасивного доходу. Для тих, хто цінує і естетику, і інновації, це може стати бажаною річчю, що виходить за межі звичайного годинника. Проєкт доводить, що світ криптовалют може бути не лише технічним і холодним, а й стильним та естетично захопливим. Для поціновувачів люксу та крипти такий набір стає не лише інвестицією, а й яскравим способом виділитися.

