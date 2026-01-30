Новини Крипто 30.01.2026 comment views icon

Годинник, який майнить біткоїн, коштуватиме $40 000

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Годинник, який майнить біткоїн, коштуватиме $40 000
Photo: Decrypt.co

Ювелірний дім Jacob & Co у партнерстві з майнінговою платформою GoMining представив нову лімітовану колекцію Epic X GoMining — поєднання швейцарського механічного годинника преміум‑класу та цифрового майнера біткоїна із потужністю 1 000 TH/s.


Тепер можна позихуватися не просто дорогим годинником на зап’ясті, а маленьким майнером, який працює і приносить BTC — чергове дивне поєднання розкоші та технології в одному аксесуарі. Кожен комплект включає механічний годинник із 44‑мм корпусом із чорного титану з DLC‑покриттям і скелетон‑механізмом, натхненним темою Bitcoin, а також сертифікат обчислювальної потужності, що дозволяє власнику отримувати винагороди в BTC щодня завдяки мережі дата‑центрів GoMining. Втім, ці наручні годинники не мають фізичного майнінгового обладнання всередині: сертифікат представляє долю хешрейту в інфраструктурі GoMining, яка розподіляє винагороди пропорційно потужності.

Годинник, який майнить біткоїн, коштуватиме $40 000
Дані: Х

Колекція випускається ексклюзивно в 100 екземплярах по всьому світу і коштує $40 тис. за набір — приблизно $30 тис. за годинник та $20 тис. за сертифікат потужності майнінгу, що дає знижку близько $10 тис. у порівнянні з окремою купівлею двох компонентів. Дебют колекції заплановано на криптовалютній конференції Consensus у Гонконгу 10-12 лютого 2026 року, а згодом її покажуть у шоурумах Jacob & Co у Нью‑Йорку та Маямі, на офіційному сайті бренду та в маркетплейсі GoMining.

“2026 рік стане великим роком для GoMining. Партнерство з відомим брендом дозволяє нам вийти на їхню аудиторію в сегменті люксу, а також познайомити цю аудиторію (якщо вона ще не знає нас) зі світом криптомайнінгу. Це партнерство гарантує, що обидві аудиторії працюють із брендами, яким можна довіряти і які пропонують продукт найвищого рівня”, — повідомив  генеральний директор GoMining Марк Залан.

За оцінками деяких аналітиків, потужність 1 000 TH/s теоретично може приносити близько $7 тис. на рік, але ця цифра сильно залежить від курсу BTC і складності мережі. Якщо ціна біткоїна впаде на 20 %, або складність майнінгу зросте, дохід може зменшитися до $4-5 тис. на рік. Крім того, витрати на обслуговування та електроенергію, хоч і включені у сервіс GoMining, теж можуть впливати на реальний прибуток, тому потенційні власники повинні розглядати ці цифри скоріше як орієнтир, а не гарантований дохід.


Годинник, який майнить біткоїн, коштуватиме $40 000

Так чи інакше, продукт поєднує розкіш і технології: це не просто статусна дрібничка, а аксесуар із можливістю генерації пасивного доходу. Для тих, хто цінує і естетику, і інновації, це може стати бажаною річчю, що виходить за межі звичайного годинника. Проєкт доводить, що світ криптовалют може бути не лише технічним і холодним, а й стильним та естетично захопливим. Для поціновувачів люксу та крипти такий набір стає не лише інвестицією, а й яскравим способом виділитися.

Джерело: FinBold

Популярні новини

arrow left
arrow right
Криптоентузіаст купив 100 смартфонів Solana Seeker і отримав $3,33 млн прибутку на аірдропі токену SKR
Триває нова фішингова атака на гаманець MetaMask
На Різдвяні свята біткоїн падав майже до $24 тис. у зв’язці з криптовалютою родини Трампа
ФБР обіцяє $5 млн винагороди за айтівців із КНДР, які викрали $900 тис. у криптовалютах
Колишній мер Нью-Йорка запустив токен, який одразу обвалився на 90%, а інвестори втратили понад $3,4 млн
Деяким українським користувачам Binance припинили пряме виведення коштів на банківські карти — криптобіржа пояснює, чому
У цьому сезоні біткоїн ламає всі історичні цикли: аналітик Bloomberg не виключає падіння до $10 000
Криптовалютна біржа Toobit проводить кампанію-гру Christmas Trading Showdown з призовим фондом 1 млн USDT
У Франції злодії увірвалися до будинку та погрозами викрали USB-накопичувач з криптовалютними даними
З гаманців, повязаниих з Silk Road Росса Ульбріхта, якого помилував Трамп, переведено понад $3 млн у біткоїнах після 12-річної паузи
MetaMask додав у гаманець прогнози Polymarket та страховку транзакцій до $10 000
На тлі заворушень та інфляції в Ірані різко зросло використання біткоїну
Біткоїн розпочав рік стабільно: аналітики обережно кажуть про старт бичачого ринку
Дональд Трамп хоче помилувати засновника Samourai Wallet на тлі зниження впливу SEC на криптовалюти та зростання біткоїн-резервів сімейної компанії
Trust Wallet запустив у гаманці платежі Apple Pay і Google Pay та ринок прогнозів Predictions
За останній тиждень Ethereum тричі фіксував абсолютні рекорди за всю історію блокчейну
Невідомий криптохакер спокійно відмиває Ethereum зі скомпрометованого гаманця після зламу на $27 млн
Чиказька біржа зупинила торгівлю деривативами через проблеми з охолодженням та спричинила збій на світових ринках
Жоден з прогнозів аналітиків щодо біткоїна на 2025 рік не справдився: наблизилися лише одиниці
Дорогу молодим: криптовалютна біржа Binance запускає платформу Junior для дітей 6-17 років
США потрібна Гренландія для дешевого майнінгу біткоїна, – вважають американці
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати