У США випустили бойлер, який майнить біткоїн: ціна – $2 000

Photo: SuperHeat / Tom's Hardware

Американська компанія Superheat на виставці CES 2026 представила побутовий водонагрівач, який одночасно нагріває воду та видобуває біткоїн за допомогою вбудованого ASIC‑майнера. За задумом виробника, пристрій має частково компенсувати комунальні витрати за рахунок доходів від майнінгу криптовалюти.

Superheat H1 позиціюється як бойлер із баком об’ємом приблизно 190 літрів (50 галонів). Але, на відміну від традиційних бойлерів із резистивними нагрівальними елементами, H1 використовує тепло, що виділяється ASIC‑майнером для біткоїну, для підігріву води. За словами Superheat, пристрій споживає приблизно стільки ж електроенергії, як звичайний електричний бойлер, але при цьому дозволяє власникам заробляти криптовалюту під час роботи. Раніше у США був представлений обігрівач, який опалює будинки і одночасно майнить біткоїни.

Орієнтовна ціна H1 на ринку становить близько $2 тис. Компанія стверджує, що один такий водонагрівач може приносити близько $1 тис. пасивного доходу щороку у біткоїні за поточних ринкових умов. При таких показниках покупка обладнання може окупитися приблизно за два роки експлуатації, якщо витрати на електроенергію та гарячу воду значно знизяться за рахунок доходів від майнінгу. За заявами виробника, доходи від криптомайнінгу здатні компенсувати до 80 % витрат на електроенергію та воду для господарства, що робить рішення привабливим у регіонах із високими тарифами на енергію. H1 розрахований на термін служби близько 10 років – це порівняно із звичайними бойлерами побутового класу.

Superheat також наводить приклади масштабного використання технології: за їхніми розрахунками, встановлення таких водонагрівачів у житловому комплексі з 700 квартир може генерувати до приблизно $980 тис. щорічно у вигляді криптовалютних доходів. Це рішення позиціонується не лише для приватних домогосподарств, але й для великих об’єктів, включно з готелями та житловими комплексами.

На презентації в Лас‑Вегасі співзасновник і технічний директор Superheat Ендрю Генґ (Andrew Geng) зазначив, що “тепло є одним із найменш використовуваних ресурсів у світі”, і водонагрівач H1 демонструє, як побутова техніка може створювати реальну економічну та екологічну цінність. Superheat H1 став прикладом зростаючого тренду на інтеграцію майнінг‑технологій у побутові прилади, що може змінити спосіб використання електрики та тепла в домашніх умовах і в комерційних об’єктах.

Втім, аналітики й критики наголошують, що доходи від майнінгу біткоїну значною мірою залежать від курсу криптовалюти та складності мережі, що створює певні ризики для прогнозованої окупності. У 2026 році курс BTC коливатиметься в межах приблизно $75-$225 тис., вважають експерти, і зміни ціни напряму впливатимуть на фактичний дохід власників пристрою.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: TomsHardware