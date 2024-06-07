Голова правління Tesla вимагає виплату у $56 млрд для Маска, бо «Ілону потрібна мотивація»

Голова правління Tesla Робін Денхолм закликає акціонерів компанії схвалити виплату Ілону Маску в розмірі $56 млрд. 13 червня акціонери Tesla вирішать долю компенсаційного пакета.

Це буде другий випадок, коли акціонери голосуватимуть за платню Маска після того, як суддя з Делаверу скасував перше їхнє рішення. на початку цього року на тій підставі, що процес затвердження був «глибоко помилковим». Зараз компанія переконує акціонерів схвалити пропозицію вдруге.

«Ілон — не типовий керівник, а Tesla — нетипова компанія. Отже, типовий спосіб, у який компанії винагороджують ключове керівництво, не принесе результатів для Tesla. Щоб мотивувати когось, як Ілон, потрібно щось інше», — пише Денхолм у листі до акціонерів, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США.

Денхолм натякає, що Маск міг піти в «інші місця» без належної мотивації:

«Те, що ми визнали у 2018 році та продовжуємо визнавати сьогодні, так це те, що Ілон точно не має необмеженого часу. Він також не стикається з браком ідей та інших місць, де він може неймовірно змінити світ. Ми хочемо, щоб ці ідеї, ця енергія та цей час були [витрачені] в Tesla на користь вам, нашим власникам. Але це вимагає взаємної поваги».

Твердження Денхольм, що Маск потребує мотивації свідчить про побоювання правління щодо перебування мільярдера в компанії. SpaceX, The Boring Company, Neuralink, X та xAI, відвертають увагу Маска від Tesla, яка власне і є основним джерелом його багатства та популярності.

«Ми всі взяли на себе зобов’язання перед Ілоном. Ілон виконав свої зобов’язання та створив величезну цінність для наших акціонерів. Підтверджуючи нашу відданість Ілону, ми демонструємо, що підтримуємо його бачення Tesla та визнаємо його надзвичайні досягнення — це те, що мотивуватиме його продовжувати створювати цінність для акціонерів».

Дострокове голосування свідчить про те, що Ілон Маск може отримати те, чого хоче. Звіт торгової платформи eToro за минулий місяць показав, що власники близько 25% Tesla вже проголосували. З них понад 80% висловилися за компенсаційний пакет.

Також Маск прагне отримати більше контролю над Tesla у вигляді 25% частки. Зараз йому належить близько 13% компанії — після того, як він продав акції на мільярди доларів, щоб придбати Twitter. На X він висловив намір виділити підрозділ штучного інтелекту Tesla в окрему компанію, якщо його вимоги не будуть задоволені.

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Джерело: The Verge

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