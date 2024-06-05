Ілон Маск «перекинув» з Tesla до X та xAI 12 тис. чипів штучного інтелекту NVIDIA H100 — акції впали, інвестори незадоволені

Генеральний директор Ілон Маск попросив NVIDIA відправити 12 тис. процесорів штучного інтелекту NVIDIA H100 його компаніям X та xAI замість Tesla. Електронні листи NVIDIA з цього питання також непрямо свідчить про перебільшену картину закупівель Tesla, як повідомляє CNBC.

Раніше Ілон Маск казав, що може зробити з Tesla «лідера в області штучного інтелекту та робототехніки». Це, за його словами, вимагатиме багато дорогих процесорів NVIDIA. Під час телефонної розмови Tesla про прибутки за перший квартал у квітні Маск сказав, що компанія збільшить кількість чипів H100 з 35 тис. до 85 тис. до кінця цього року. Кілька днів потому він також написав у дописі на X, що цього року Tesla витратить 10 мільярдів доларів «на комбіноване навчання та штучний інтелект».

Але електронні листи старшого персоналу NVIDIA поширені всередині компанії, свідчать про те, що Маск надав акціонерам перебільшену картину закупівель Tesla. Листування NVIDIA також свідчить про те, що Маск перенаправив значну партію чипів штучного інтелекту, які були зарезервовані для Tesla, до X та xAI. Акції Tesla впали на 1% після цієї новини.

Своїм проханням Маск відстрочив отримання автовиробником понад $500 млн на графічні процесори принаймні на кілька місяців, що, ймовірно, призведе до затримки запланованих робіт та досліджень. Нова інформація також підкреслює ескалацію конфлікту між Маском і деякими акціонерами Tesla, які сумніваються, чи виконає він свої зобов’язання, водночас керуючи низкою інших компаній та перекидаючи між ними кошти. Варто відзначити, що саме Tesla дає Маску найбільшу частину статків.

Компанії X та xAI тісно переплетені. В листопаді Маск написав: «Інвестори X Corp володітимуть 25% xAI». Крім того, xAI використовує певні потужності в центрах обробки даних X для навчання та роботи чатбота Grok.

Акціонери Tesla дійсно мають підстави для занепокоєння. Компанія переживає тривожне падіння продажів, частково через старіння модельного ряду електромобілів і зростання конкуренції. Її репутація також постраждала в США, згідно з опитуванням Axios Harris Poll 100, яка пояснює падіння «витівкам» та політичним висловлюванням Маска. Загалом цього року Акції Tesla впали на 29%.

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