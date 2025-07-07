Головне атмосфера, а не сюжет: Квентін Тарантіно назвав два найкращі «фільми для тусовок» всіх часів

Квентін Тарантіно в Музеї воскових фігур мадам Тюссо в Голлівуді / Depositphotos

Режисер Квентін Тарантіно полюбляє формувати рейтинги найкращого кіно із різноманітних жанрів — і на цей раз він торкнувся кращих стрічок в категорії «hangout movies».

Якщо зважати на прямий переклад, то це «фільми для тусовок» — тобто для легкого та веселого перегляду компанією, з акцентом на атмосферу, а не сюжет. Що цікаво, власний рейтинг Тарантіно в цьому випадку очолюють фільми «Під кайфом та збентежені» та «Ріо Браво» — обидві відповідають «тусовочним» вимогам, однак їхнє поєднання тут демонструє, наскільки різними можуть бути стрічки в цьому субжанрі.

«Під кайфом та збентежені» / Dazed and Confused — це класика підліткового кіно від Річарда Лінклейтера, який залучив на головні ролі таких майбутніх зірок, як Меттью МакКонахі, Міла Йовович та Бен Аффлек. Дія фільму розгортається в останній день навчання в школі в Остіні 1976 року й оповідає про різних учнів школи — від спортсменів до ізгоїв. Головного героя немає, як і центрального конфлікту, але є та сама атмосфера вечірок та розваг.

«Ріо Браво» / Rio Bravo натомість пропонує більш напружену історію — це фільм Говарда Гоукса в жанрі вестерну, який оповідає про шерифа (Джон Вейн), що опиняється у небезпеці після арешту вбивці. Брат злочинця збирає банду головорізів, аби звільнити його з в’язниці, а головний герой має протистояти цьому виклику, лише з допомогою п’янички, співачки і молодого, але швидкого стрільця.

Причина того, чому режисер поставив ці два різні фільми на вершину свого рейтингу «hangout movies» полягає в тому, що стрічки для тусовок не піддаються жанрам. Фактично, більшість з них мають дуже вільні сюжети, де основна увага приділяється персонажам чи то атмосфері, тоді як ми, глядачі, просто проводимо час в компанії з ними, ніби з давніми друзями.

Серед решти фільмів, які Квентін додав у свій рейтинг — «Клерки» Кевіна Сміта (1994), «П’ятниця» Ф. Гері-Грея (1995) та «До сходу сонця», теж від Річарда Лінклейтера (1995).

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Безумовно, любов Тарантіно до жанру «hangout movies» вплинула на його творчість, де одним із яскравих прикладів є «Одного разу в Голлівуді». Дія фільму відбувається у 1969 році, де ми спостерігаємо за згасаючою телезіркою Ріком Далтоном (Леонардо Ді Капріо), каскадером Кліфом Бутом (Бред Пітт), а також їхньою набагато відомішою сусідкою Шерон Тейт (Марго Роббі).

Нагадаємо, що стрічка отримає спіноф на Netflix з окремою лінією для Кліфа Бута. Сам Тарантіно написав сценарій, тоді як режисером виступив Девід Фінчер. Окрім Бреда Пітта, за чутками, акторський склад доповнять Карла Гуджино («Падіння дому Ашерів»), Яг’я Абдул-Матін II («Вартові»), Елізабет Дебікі («Корона») та Скотт Каан (Терк Меллой у «Трилогії Оушена») — цікава «суміш», яка свідчить про те, що бачення Фінчера щодо проєкту може відрізнятися від оригіналу Тарантіно. Раніше інсайдер Джефф Снайдер писав, що у фільмі з’явиться й Леонардо Ді Капріо в епізодичній ролі (згодом з’явилась інформація, що він отримає за камео $3 млн), тоді як Марго Роббі теж нібито висловила готовність повернутися.

Нагадаємо, що раніше Тарантіно розхвалив серіал «Новини» / The Newsroom, відзначивши Аарона Соркіна, як «найкращого автора діалогів» в Голлівуді, а також хіт жахів Netflix, що, на думку режисер, «не має конкурентів» в жанрі. Також режисер назвав найкращий бойовик 2025 року і фільм, який вважає одним із кращих режисерських дебютів в історії.

Джерело: Sky News, Screen Rant