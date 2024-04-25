Головний маркетолог Apple, який просував гарнітуру Vision Pro, йде у відставку

Френк Казанова працював на різних посадах в Apple протягом 36 років — останнім часом у статусі директора з маркетингу й серед іншого відповідав за запуск гарнітури Vision Pro.

Як повідомляв Bloomberg, Ден Річчіо, який керував розробкою пристрою, також готується до відставки.

Apple Vision Pro надійшла у продаж в США на початку лютого — за досить високою ціною у $3499 (без врахування податків) за мінімальну комплектацію з 256 ГБ пам’яті (вартість версії зі сховищем на 512 ГБ становить $3699, а 1 ТБ — $3899).

В інших країнах гарнітури пропонували на сірому ринку (в Україні, наприклад, місцеві маркетплейси на старті просили 210 тис. грн), або надавали Vision Pro в оренду.

Цікаво, що новини про звільнення відповідальних за гарнітуру людей з’являються на тлі чуток про те, що Apple нібито вдвічі скоротила плани постачання Vision Pro (за даними аналітика Мін-Чі Куо до 400-450 тис. одиниць у 2024 році з прогнозованих 700-800 тис. одиниць).

Apple планує анонсувати нову версію операційної системи для пристрою в червні, а от друге покоління Vision Pro може й не з’явитися у 2025 році — компанія «переглядає та коригує» загальну стратегію для свого бізнесу гарнітур.

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