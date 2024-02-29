Фани Apple у Китаї винайшли прокат — вистоюють черги, щоб взяти гарнітуру Vision Pro в оренду

Десятки оголошень про оренду гарнітури Apple з’явилися на таких китайських сайтах, як Xianyu та Zhuan Zhuan Alibaba Group Holding, повідомляє South China Morning Post.

Vision Pro нині офіційно доступна лише в магазинах Apple в США за ціною від $3500, тоді як ціни за оренду в Китаї стартують від $13 на годину до $200 на день. Деякі оголошення передбачають депозит у розмірі щонайменше $4 000, інші — пропонують можливість придбати пристрій після оренди.

Пекінський стартап віртуальної реальності Vision Space, який також надає Vision Pro в оренду, каже, що один з його магазинів отримав понад 10 000 замовлень після того, як пристрій з’явився на ринку США, і згодом люди вишиковувались в чергу аби ним скористатися.

Попри те, що генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що гарнітура «незабаром» буде доступна в Китаї — точна дата її появи досі невідома. Однак, ймовірно, бізнес орендодавців гарнітур стикнеться з проблемами, оскільки компанія сама пропонує 30-хвилинні демонстрації у своїх магазинах.

Тим часом в Україні ціни на «сірі» Apple Vision Pro почали знижуватися — з’явилися пропозиції дешевше 170 тис. грн.

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