Apple вдвічі скоротила плани постачання Vision Pro (до 400-450 тис. одиниць у 2024 році), — Мін-Чі Куо

Apple скоротила очікування щодо постачання гарнітури змішаної реальності Vision Pro.

Аналітик Мін-Чі Куо каже, що тепер Apple планує поставки від 400 тис. до 450 тис. одиниць Vision Pro цього року, що менше, ніж початковий ринковий план в 700-800 тис. одиниць. Повідомляється, що ці зміни також спонукали компанію переглянути свою загальну стратегію на ринку гарнітур.

Куо пише, що попит на Vision Pro в США «різко впав за межі очікувань», змусивши Apple прийняти обережний підхід до міжнародного запуску. Раніше аналітик повідомляв, що компанія випустить гарнітуру в інших країнах до конференції WWDC у червні.

«Apple скоротила постачання Vision Pro у 2024 році до 400–450 тисяч одиниць (проти ринкового консенсусу в 700–800 тисяч одиниць або більше). Apple скоротила замовлення перед запуском Vision Pro на ринках за межами США, що означає, що попит на ринку США різко впав за межі очікувань, що змушує Apple дотримуватись консервативного погляду на попит на ринках за межами США».

Мін-Чі Куо також каже, що Apple «переглядає та коригує» загальну стратегію для свого бізнесу гарнітур. У попередніх звітах йшлося про те, що Vision Pro другого покоління може вийти у 2025 році, скоріш за все, в другій половині. Але тепер Apple очікує, що обсяги постачання Vision Pro у 2025 році знизяться порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Отже, у 2025 році може не з’явитися нової моделі Vision Pro.

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Джерело: 9to5mac

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