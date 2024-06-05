Google більше не планує залишати у себе пристрої Pixel, які надійшли їй на ремонт з «несанкціонованими запчастинами»

Політика Google щодо ремонту пристроїв Pixel зазнала критики, коли було помічено, що компанія не повертатиме пристрій власнику, якщо в ньому використовуються «несанкціоновані частини». Тепер компанія обіцяє викреслити це обмеження зі своїх правил.

Автор YouTube, власник ремонтної майстерні та активіст права на ремонт Луїс Россман цього тижня звернув увагу на політику Google щодо ремонту пристроїв Pixel. Принаймні з минулого року на сторінці підтримки, яка пояснює політику Google щодо ремонту, прямо говорилося, що якщо пристрій було відправлено на ремонт і на ньому були знайдені «несанкціоновані» запасні частини з вторинного ринку, пристрій «не буде повернено» його власнику.

Нагадаємо, нещодавно за схожий підхід під критику потрапила компанія Samsung. Корейська компанія вимагала підписувати контракти, які передбачали, що ремонтні майстерні знищують пристрої, у яких було виявлено використання неоригінальних запчастин. Нещодавно iFixit припинив партнерство з Samsung щодо пристроїв Galaxy.

Політика Google стосується лише власного ремонту пристроїв Pixel компанією, але аналогічно сказано, що пристрій, у якому буде виявлено використання запасних компонентів з вторинного ринку, «не буде повернено вам». Ця політика діє з 19 липня 2023 року.

Однак ресурсу Android Authority Google заявила, що змінить свою позицію. У майбутньому Google «не буде зберігати» пристрій, якщо він містить неоригінальні запчастини, а поверне пристрій клієнту, якщо вона не зможе виконати ремонт через «проблеми з безпекою».

«У такому випадку ми надішлемо його назад клієнту або разом з ним визначимо подальші кроки. Клієнти також можуть вільно шукати варіанти ремонту, які їм найкраще підходять», ─ обіцяє Google.

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Умови використання компанії будуть оновлені, щоб «прояснити» це. Однак поки що ці обіцянки не зафіксовані в оновленні Правил.

Джерело: 9to5google